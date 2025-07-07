Между Петербургом и Москвой назначили еще четыре поезда для разгрузки Пулково

Для разгрузки аэропорта Пулково ОАО РЖД продолжает назначать дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург — Москва и обратно. Всего в настоящий момент их уже назначено семь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Владимиров, Коммерсантъ Фото: Денис Владимиров, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в частности, дополнительный поезд № 249 Санкт-Петербург — Москва отправится в столицу 8 июля в 01:29 и 9 июля в 00:36.

Помимо этого, назначены дополнительные поезда: № 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург с отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 08:10 (без остановок), № 845 Санкт-Петербург — Москва с отправлением из города на Неве 8 июля в 15:59 и № 250 Москва — Санкт-Петербург с отправлением 11 июля в 08:10

При наличии технических возможностей длина регулярных поездов будет увеличена или назначены дополнительные, уточнили в ОЖД.

Тем временем в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что с момента открытия Пулково по состоянию на вторую половину дня 7 июля в петербургском аэропорту обслужено 345 рейсов и 45 тыс. пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для разгрузки Пулково из Петербурга назначили еще три дополнительных поезда в Москву.

Андрей Цедрик