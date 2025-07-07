Для разгрузки Пулково назначат три дополнительных поезда в Москву

Чтобы обеспечить перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой на фоне задержек рейсов в Пулково, 7 июля планируется назначение дополнительных поездов. О мере по разгрузке петербургского аэропорта сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ласточка» № 845 отправится из Петербурга в Москву в 15:59. Вечером в столицу пассажиров доставит «Сапсан» № 781, в ночь на 8 июля отправится поезд № 249. Помимо этого, во вторник будет увеличено количество вагонов в «Сапсане» в 13:00.

«Вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме. В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности»,— добавили в пресс-службе РЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после ликвидации беспилотников в Ленобласти на прошедших выходных в регионе усилили меры безопасности.

Татьяна Титаева