Президент Ирана призвал Трампа выбрать между войной и миром на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что президент США Дональд Трамп может заставить Израиль прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и добиться стабильности. По его словам, еще одна война в регионе не соответствует интересам США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

«Трамп может направить наш регион к миру и светлому будущему и поставить Израиль на место или попасть в яму, бездонную яму, болото, в войну, в которую (премьер Израиля.— ''Ъ'') Нетаньяху хочет втянуть Соединенные Штаты или президента США. Выбор за американским президентом»,— сказал Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дональд Трамп говорил, что после урегулирования ситуации между Израилем и Ираном будет настойчиво требовать от Биньямина Нетаньяху завершить боевые действия в секторе Газа. По словам американского лидера, господин Нетаньяху также заинтересован в прекращении войны в анклаве. Переговоры сторон пройдут 7 июля в Белом доме.

Лусине Баласян