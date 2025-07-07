Экс-замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о взятке на 66 млн рублей

Следственный комитет России сообщил об избрании меры пресечения бывшему замглавы Росгвардии Виктору Стригунову. Его заключили под стражу. Господина Стригунова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).

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Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

По данным следствия, в сентябре 2014 года МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» заключили многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Виктор Стригунов контролировал исполнение контракта. В результате условия контракта выполнены не были, учебный центр не запущен в работу. Имущественный ущерб государству превысил 2 млрд руб.

Господин Стригунов получал взятки от представителей коммерческих организаций в 2012-2014 годах за общее покровительство. Сумма взяток составила более 66 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу Росгвардии ищут дела на стройках».