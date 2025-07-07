Генералу Росгвардии ищут дела на стройках

Как стало известно “Ъ”, бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов стал фигурантом расследования, связанного с реализацией строительных проектов этого ведомства. При этом источники утверждают, что уголовное дело о махинациях и служебных злоупотреблениях было возбуждено по материалам сотрудников службы безопасности гвардейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело, по которому проходит генерал-полковник Виктор Стригунов, возбуждено военными следственными органами Следственного комитета РФ. В нем речь идет о предполагаемом хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Якобы Виктор Стригунов мог быть причастен к ним, курируя ряд строительных проектов.

Ущерб измеряется сотнями миллионов рублей, утверждает один из собеседников “Ъ”. При этом о судьбе самого генерал-полковника “Ъ” услышал разные версии.

По одной — он арестован решением суда и помещен в СИЗО «Лефортово». На сайтах военных судов, кстати, данный факт никак не отображен. По другой — следствие еще в самом начале.

Генерал Стригунов стал первым заместителем основателя Росгвардии Виктора Золотова в 2020 году. Сам он является выходцем из внутренних войск МВД. Начинал старшим инструктором конвойной бригады, дослужившись до заместителя командира дивизии, а после окончания Военной академии Генерального штаба был назначен начальником Новосибирского военного института внутренних войск.

Наконец, с 2012 по 2016 год Виктор Стригунов возглавлял Сибирское региональное командование ВВ МВД, а после создания Росгвардии стал командующим войсками Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Под его руководством сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность и общественный порядок на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, российском этапе международного ралли «Шелковый путь», Красноярском экономическом форуме, а также участвовали в совместных учениях с военной полицией КНР «Сотрудничество-2019».

Генерал был отмечен орденами Невского, «За военные заслуги» и Почета, а также многочисленными медалями, однако, несмотря на былые заслуги, в руководстве Росгвардии не задержался — уже в 2023 году его перевели в советники директора Виктора Золотова. По данным источников “Ъ”, смещение с должности могло произойти из-за рапорта, поступившего на генерала от сотрудников СБ ведомства.

Николай Сергеев