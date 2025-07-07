Россия утвердила соглашение с ОАЭ об отмене двойных налогов

Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения. Документ размещен на портале правовых актов.

Соглашение предполагает, что компании и физлица, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другой, могут уплачивать налоги в одном из государств. Либо в обоих, но по сниженным ставкам.

Соглашение ОАЭ и России было подписано 17 февраля в Абу-Даби. 24 июня документ одобрили в Госдуме, а 2 июля — в Совете Федерации.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Москва и Абу-Даби пришли к соглашению»