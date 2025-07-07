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Коммерсантъ FM
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Супер Старр

Ринго Старру исполнилось 85 лет

Ринго Старр делит с Полом Маккартни звание выживших «Битлов». Старр, вместе со своими коллегами по The Beatles приложил руку к созданию одного из главных феноменов в истории рок-музыки — который, кажется, не удалось повторить еще никому. Старр до сих пор периодически выступает на сцене (иногда даже с Маккартни) и собственным примером подтверждает — рок-н-ролл еще точно жив. В честь 85-летия рок-звезды вспоминаем самые яркие моменты его биографии.

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Ринго Старр на праздновании 5-летия собственной статуи Peace &amp; Love, июль 2024

Ринго Старр на праздновании 5-летия собственной статуи Peace & Love, июль 2024

Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA

Ринго Старр в своем саду, 1960-е

Ринго Старр в своем саду, 1960-е

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964

Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964

Фото: Getty Images

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год

Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр на записи песни The Beatles ‘All You Need is Love’ для прямого эфира BBC, 1967 год

Ринго Старр на записи песни The Beatles ‘All You Need is Love’ для прямого эфира BBC, 1967 год

Фото: Jeff Hochberg / Getty Images

Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год

Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год

Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год

Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год

Фото: Getty Images

Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972)

Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972)

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год

Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года

Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года

Фото: Bryn Colton / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год

Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год

Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год

Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году

Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году

Фото: The Al Hirschfeld Foundation / Getty Photos

Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале Славы Рок-н-Ролла, 2015 год

Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале Славы Рок-н-Ролла, 2015 год

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Rock and Roll Hall of Fame

Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года

Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

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Ринго Старр на праздновании 5-летия собственной статуи Peace & Love, июль 2024

Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA

Ринго Старр в своем саду, 1960-е

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964

Фото: Getty Images

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр на записи песни The Beatles ‘All You Need is Love’ для прямого эфира BBC, 1967 год

Фото: Jeff Hochberg / Getty Images

Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год

Фото: Getty Images

Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972)

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года

Фото: Bryn Colton / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году

Фото: The Al Hirschfeld Foundation / Getty Photos

Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале Славы Рок-н-Ролла, 2015 год

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Rock and Roll Hall of Fame

Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

Илья Петрук

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