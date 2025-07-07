Супер Старр

Ринго Старр делит с Полом Маккартни звание выживших «Битлов». Старр, вместе со своими коллегами по The Beatles приложил руку к созданию одного из главных феноменов в истории рок-музыки — который, кажется, не удалось повторить еще никому. Старр до сих пор периодически выступает на сцене (иногда даже с Маккартни) и собственным примером подтверждает — рок-н-ролл еще точно жив. В честь 85-летия рок-звезды вспоминаем самые яркие моменты его биографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ринго Старр на праздновании 5-летия собственной статуи Peace & Love, июль 2024 Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA Ринго Старр в своем саду, 1960-е Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964 Фото: Getty Images Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год Фото: Getty Images Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год Фото: Getty Images Ринго Старр на записи песни The Beatles ‘All You Need is Love’ для прямого эфира BBC, 1967 год Фото: Jeff Hochberg / Getty Images Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год Фото: Getty Images Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год Фото: Getty Images Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972) Фото: Michael Putland / Getty Images Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года Фото: Bryn Colton / Getty Images Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год Фото: Michael Putland / Getty Images Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году Фото: The Al Hirschfeld Foundation / Getty Photos Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале Славы Рок-н-Ролла, 2015 год Фото: Kevin Mazur / WireImage for Rock and Roll Hall of Fame Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года Фото: Kevin Winter / Getty Images Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images Следующая фотография 1 / 19 Ринго Старр на праздновании 5-летия собственной статуи Peace & Love, июль 2024 Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA Ринго Старр в своем саду, 1960-е Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964 Фото: Getty Images Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год Фото: Getty Images Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год Фото: Getty Images Ринго Старр на записи песни The Beatles ‘All You Need is Love’ для прямого эфира BBC, 1967 год Фото: Jeff Hochberg / Getty Images Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год Фото: Getty Images Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год Фото: Getty Images Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972) Фото: Michael Putland / Getty Images Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года Фото: Bryn Colton / Getty Images Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год Фото: Michael Putland / Getty Images Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году Фото: The Al Hirschfeld Foundation / Getty Photos Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале Славы Рок-н-Ролла, 2015 год Фото: Kevin Mazur / WireImage for Rock and Roll Hall of Fame Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года Фото: Kevin Winter / Getty Images Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

Илья Петрук