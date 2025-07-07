Супер Старр
Ринго Старру исполнилось 85 лет
Ринго Старр делит с Полом Маккартни звание выживших «Битлов». Старр, вместе со своими коллегами по The Beatles приложил руку к созданию одного из главных феноменов в истории рок-музыки — который, кажется, не удалось повторить еще никому. Старр до сих пор периодически выступает на сцене (иногда даже с Маккартни) и собственным примером подтверждает — рок-н-ролл еще точно жив. В честь 85-летия рок-звезды вспоминаем самые яркие моменты его биографии.
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