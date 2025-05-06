WSJ: Трамп хочет поставить Колумбийский университет под федеральный надзор

Администрация Дональда Трампа направила Колумбийскому университету, одному из престижнейших учебных заведений в США, проект постановления о введении федерального надзора за его деятельностью. Цель меры — заставить руководство университета следовать требованиям федеральных властей, в частности, в вопросах приема студентов и плюрализма мнений среди преподавательского состава.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), для вступления документа в силу необходимо согласие университета. По данным газеты, сейчас руководство вуза ведет переговоры с правительством и обдумывает дальнейшие шаги.

Если университет согласится на предложение правительства, контролировать соблюдение им требований будет суд. В случае если университет откажется, ему грозят длительные судебные разбирательства, в результате которых он, скорее всего, потеряет федеральное финансирование. А итогом тяжбы может стать усиленный контроль со стороны правительства или, как сообщают источники WSJ, тот же федеральный надзор, но на более тяжелых условиях.

Ранее администрация США, угрожая отменой финансирования, потребовала от ряда университетов изменить их политику. В ответ руководство Колумбийского университета пошло на ряд уступок, однако решительно заявило, что не позволит правительству решать, кого им нанимать на работу или чему обучать. А Гарвардский университет уже понес наказание, лишившись права на получение федеральных грантов на исследования.

Алена Миклашевская