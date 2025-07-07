Въезжающие во дворы и стоянки органов власти Ленобласти машины будут досматривать

В Ленинградской области после двух дней прилетов беспилотников усилили меры безопасности. Губернатор региона Александр Дрозденко перечислил, что вошло в их перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе администрации субъекта, жителей Ленобласти будут оповещать о воздушной опасности, когда есть угроза непосредственно для территории региона. Ухудшение сигнала связи будет там, где возможен прилет БПЛА.

Около мест проведения массовых мероприятий будут дежурить машины с мобильными системами РЭБ. Также въезжающие во внутренние дворы и стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий региона автомобили начнут досматривать.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти 7 июля сбили три беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Татьяна Титаева