ВЦИОМ: большинство россиян выступило против налога на тунеядство

59% россиян не поддерживают введение налога для трудоспособных граждан без официального трудоустройства. Одобряют эту меру 33%, затруднились с оценкой 8%. Такие данные представил ВЦИОМ по итогам телефонного опроса 1600 человек, сообщают «Ведомости».

Поддержка идеи растет с возрастом: среди зумеров (18–24 года) против 76%, за — 19%. У поколения времен застоя (рожденные в 1948–1967 годах) мнения разделились: 47% против, 44% за. При этом 57% респондентов в целом негативно относятся к людям, сознательно не работающим. Нейтральную позицию заняли 36%, положительную — лишь 4%.

Только 13% опрошенных заявили, что бросили бы работу при материальной возможности. 80% продолжили бы трудиться «при любом раскладе».

Аналитики ВЦИОМ напомнили респондентам о советских нормах борьбы с тунеядством и спросили о необходимости аналогичного закона сейчас. Идею поддержали 45%, отвергли 46% — результат совпадает с данными 2015 года.

Как тунеядца 46% россиян характеризуют человека, который не работает и ничего не делает. 24% связывают его с жизнью за счет государства или родных, 22% — с людьми без цели, «прожигающими жизнь». Еще 9% ассоциируют понятие с паразитическим и маргинальным образом жизни.