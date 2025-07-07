Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВЦИОМ: большинство россиян выступило против налога на тунеядство

59% россиян не поддерживают введение налога для трудоспособных граждан без официального трудоустройства. Одобряют эту меру 33%, затруднились с оценкой 8%. Такие данные представил ВЦИОМ по итогам телефонного опроса 1600 человек, сообщают «Ведомости».

Поддержка идеи растет с возрастом: среди зумеров (18–24 года) против 76%, за — 19%. У поколения времен застоя (рожденные в 1948–1967 годах) мнения разделились: 47% против, 44% за. При этом 57% респондентов в целом негативно относятся к людям, сознательно не работающим. Нейтральную позицию заняли 36%, положительную — лишь 4%.

Только 13% опрошенных заявили, что бросили бы работу при материальной возможности. 80% продолжили бы трудиться «при любом раскладе».

Аналитики ВЦИОМ напомнили респондентам о советских нормах борьбы с тунеядством и спросили о необходимости аналогичного закона сейчас. Идею поддержали 45%, отвергли 46% — результат совпадает с данными 2015 года.

Как тунеядца 46% россиян характеризуют человека, который не работает и ничего не делает. 24% связывают его с жизнью за счет государства или родных, 22% — с людьми без цели, «прожигающими жизнь». Еще 9% ассоциируют понятие с паразитическим и маргинальным образом жизни.

Фотогалерея

Кого преследовали за тунеядство

Предыдущая фотография
Поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский был арестован по делу о тунеядстве 13 января 1964 года, ему вынесли максимальное наказание – пять лет принудительных работ, из которых он отбыл полтора года. Все началось со статьи под названием «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», которая вышла 29 ноября 1963 года. Авторы клеймили поэта за «паразитический образ жизни»

Поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский был арестован по делу о тунеядстве 13 января 1964 года, ему вынесли максимальное наказание – пять лет принудительных работ, из которых он отбыл полтора года. Все началось со статьи под названием «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», которая вышла 29 ноября 1963 года. Авторы клеймили поэта за «паразитический образ жизни»

Фото: Wikipedia

Историк, автор многих биографий Рой Медведев рассказывал в одном из интервью: «Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили, что привлекут по этой статье. Я отвечал: &quot;Я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорары — легально, через Внешторгбанк&quot;. Но мне грозили: &quot;Вы нигде не работаете, мы привлечем вас за тунеядство&quot;»

Историк, автор многих биографий Рой Медведев рассказывал в одном из интервью: «Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили, что привлекут по этой статье. Я отвечал: "Я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорары — легально, через Внешторгбанк". Но мне грозили: "Вы нигде не работаете, мы привлечем вас за тунеядство"»

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Актер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи в «Белом солнце пустыни», был осужден за тунеядство на один год. В официальной биографии артиста есть упоминание о том, что в 1977 году он едва не погиб в драке с соседом по коммуналке. Полученные травмы не позволяли Годовикову работать, и в 1979 году он попал в тюрьму. Позже был еще дважды осужден за кражу

Актер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи в «Белом солнце пустыни», был осужден за тунеядство на один год. В официальной биографии артиста есть упоминание о том, что в 1977 году он едва не погиб в драке с соседом по коммуналке. Полученные травмы не позволяли Годовикову работать, и в 1979 году он попал в тюрьму. Позже был еще дважды осужден за кражу

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

Писателя Владимира Войновича также пытались подвести под суд по статье о тунеядстве. Его исключили из Союза писателей после того, как он выступил в защиту коллег-диссидентов. С тех пор к нему постоянно наведывался участковый и каждый раз пытался узнать, где работает товарищ Войнович. Писатель каждый раз отвечал, что работает дома за своим письменным столом, а результаты его работы публикуются по всему миру. Об этих беседах с участковым Владимир Войнович написал рассказ под названием «Объяснение тунеядца»

Писателя Владимира Войновича также пытались подвести под суд по статье о тунеядстве. Его исключили из Союза писателей после того, как он выступил в защиту коллег-диссидентов. С тех пор к нему постоянно наведывался участковый и каждый раз пытался узнать, где работает товарищ Войнович. Писатель каждый раз отвечал, что работает дома за своим письменным столом, а результаты его работы публикуются по всему миру. Об этих беседах с участковым Владимир Войнович написал рассказ под названием «Объяснение тунеядца»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советскому и российскому критику, литературоведу и правозащитнику Льву Копелеву также не раз грозила статья о тунеядстве. Московская Хельсинкская группа утверждает, что сотрудники правопорядка приходили и интересовались его источниками дохода, когда тот уже находился на пенсии. В 1980 году господина Копелева лишили советского гражданства. Умер он в Кельне в 1997 году

Советскому и российскому критику, литературоведу и правозащитнику Льву Копелеву также не раз грозила статья о тунеядстве. Московская Хельсинкская группа утверждает, что сотрудники правопорядка приходили и интересовались его источниками дохода, когда тот уже находился на пенсии. В 1980 году господина Копелева лишили советского гражданства. Умер он в Кельне в 1997 году

Фото: Klaus Niermann / ullstein bild via Getty Images

В 1965 году по статье о тунеядстве был осужден публицист Андрей Амальрик, который считается первым хиппи в СССР. Он получил 2,5 года заключения, но был освобожден досрочно

В 1965 году по статье о тунеядстве был осужден публицист Андрей Амальрик, который считается первым хиппи в СССР. Он получил 2,5 года заключения, но был освобожден досрочно

Фото: AFP

Российский гитарист, участник группы «Звуки Му», младший брат Петра Мамонова Алексей Бортничук в 1982 году устроился обходчиком бойлерной. Музыкант часто пил и прогуливал работу, попадал в вытрезвитель, в результате был приговорен к одному году лишения свободы за тунеядство с отбыванием наказания в исправительной колонии под Брянском

Российский гитарист, участник группы «Звуки Му», младший брат Петра Мамонова Алексей Бортничук в 1982 году устроился обходчиком бойлерной. Музыкант часто пил и прогуливал работу, попадал в вытрезвитель, в результате был приговорен к одному году лишения свободы за тунеядство с отбыванием наказания в исправительной колонии под Брянском

Фото: Dmitry Rozhkov / Wikipedia

Советские власти подозревали в тунеядстве и профессора, заведующего кафедрой логики МГУ Александра Зиновьева. В 1960-х годах он был снят с должности завкафедрой за отказ уволить двух преподавателей. Ему начали отказывать в публикации научных работ, и он стал писать юмористические произведения для продажи за рубеж. В итоге Александру Зиновьеву, по его словам, предложили выбор между тюремным заключением и выездом из страны, и он выбрал второй вариант

Советские власти подозревали в тунеядстве и профессора, заведующего кафедрой логики МГУ Александра Зиновьева. В 1960-х годах он был снят с должности завкафедрой за отказ уволить двух преподавателей. Ему начали отказывать в публикации научных работ, и он стал писать юмористические произведения для продажи за рубеж. В итоге Александру Зиновьеву, по его словам, предложили выбор между тюремным заключением и выездом из страны, и он выбрал второй вариант

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Автор романа «Генерал и его армия» Георгий Владимов, получивший «Русский Букер десятилетия», в 1983 году был вынужден переехать из СССР в ФРГ из-за угрозы судебного процесса по статье о тунеядстве

Автор романа «Генерал и его армия» Георгий Владимов, получивший «Русский Букер десятилетия», в 1983 году был вынужден переехать из СССР в ФРГ из-за угрозы судебного процесса по статье о тунеядстве

Фото: Юрий Иванов / РИА Новости

Советский поэт и писатель Владимир Корнилов, автор повести «Без рук, без ног» после публикаций в защиту диссидентов в 1977 году был исключен из Союза писателей. С этого момента он считался тунеядцем — его начали вызывать в милицию, предлагали уехать, говорили: «Все люди вашей судьбы уезжают». Но Владимир Корнилов не покинул СССР и умер в 2002 году в Москве

Советский поэт и писатель Владимир Корнилов, автор повести «Без рук, без ног» после публикаций в защиту диссидентов в 1977 году был исключен из Союза писателей. С этого момента он считался тунеядцем — его начали вызывать в милицию, предлагали уехать, говорили: «Все люди вашей судьбы уезжают». Но Владимир Корнилов не покинул СССР и умер в 2002 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Борец за права советских евреев Иосиф Бегун неоднократно был судим и отбывал сроки в местах лишения свободы. В марте 1977 года был арестован и обвинен в тунеядстве. На суде Бегун пытался доказать, что преподавание иврита является трудовой деятельностью, но в итоге был сослан на два года в Магаданскую область

Борец за права советских евреев Иосиф Бегун неоднократно был судим и отбывал сроки в местах лишения свободы. В марте 1977 года был арестован и обвинен в тунеядстве. На суде Бегун пытался доказать, что преподавание иврита является трудовой деятельностью, но в итоге был сослан на два года в Магаданскую область

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Советский диссидент Александр Огородников, ставший впоследствии председателем Христианско-демократического союза России (ХДСР), был в 1978 году арестован и отсидел срок за тунеядство в колонии общего режима в Комсомольске-на-Амуре. Наказание последовало вскоре после того, как он организовал христианский семинар, на котором изучали богословие и философию

Советский диссидент Александр Огородников, ставший впоследствии председателем Христианско-демократического союза России (ХДСР), был в 1978 году арестован и отсидел срок за тунеядство в колонии общего режима в Комсомольске-на-Амуре. Наказание последовало вскоре после того, как он организовал христианский семинар, на котором изучали богословие и философию

Фото: Alexander Ogorodnikov / facebook.com / Из архива Александра Огородникова

Следующая фотография
1 / 12

Поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский был арестован по делу о тунеядстве 13 января 1964 года, ему вынесли максимальное наказание – пять лет принудительных работ, из которых он отбыл полтора года. Все началось со статьи под названием «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», которая вышла 29 ноября 1963 года. Авторы клеймили поэта за «паразитический образ жизни»

Фото: Wikipedia

Историк, автор многих биографий Рой Медведев рассказывал в одном из интервью: «Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили, что привлекут по этой статье. Я отвечал: "Я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорары — легально, через Внешторгбанк". Но мне грозили: "Вы нигде не работаете, мы привлечем вас за тунеядство"»

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Актер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи в «Белом солнце пустыни», был осужден за тунеядство на один год. В официальной биографии артиста есть упоминание о том, что в 1977 году он едва не погиб в драке с соседом по коммуналке. Полученные травмы не позволяли Годовикову работать, и в 1979 году он попал в тюрьму. Позже был еще дважды осужден за кражу

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

Писателя Владимира Войновича также пытались подвести под суд по статье о тунеядстве. Его исключили из Союза писателей после того, как он выступил в защиту коллег-диссидентов. С тех пор к нему постоянно наведывался участковый и каждый раз пытался узнать, где работает товарищ Войнович. Писатель каждый раз отвечал, что работает дома за своим письменным столом, а результаты его работы публикуются по всему миру. Об этих беседах с участковым Владимир Войнович написал рассказ под названием «Объяснение тунеядца»

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советскому и российскому критику, литературоведу и правозащитнику Льву Копелеву также не раз грозила статья о тунеядстве. Московская Хельсинкская группа утверждает, что сотрудники правопорядка приходили и интересовались его источниками дохода, когда тот уже находился на пенсии. В 1980 году господина Копелева лишили советского гражданства. Умер он в Кельне в 1997 году

Фото: Klaus Niermann / ullstein bild via Getty Images

В 1965 году по статье о тунеядстве был осужден публицист Андрей Амальрик, который считается первым хиппи в СССР. Он получил 2,5 года заключения, но был освобожден досрочно

Фото: AFP

Российский гитарист, участник группы «Звуки Му», младший брат Петра Мамонова Алексей Бортничук в 1982 году устроился обходчиком бойлерной. Музыкант часто пил и прогуливал работу, попадал в вытрезвитель, в результате был приговорен к одному году лишения свободы за тунеядство с отбыванием наказания в исправительной колонии под Брянском

Фото: Dmitry Rozhkov / Wikipedia

Советские власти подозревали в тунеядстве и профессора, заведующего кафедрой логики МГУ Александра Зиновьева. В 1960-х годах он был снят с должности завкафедрой за отказ уволить двух преподавателей. Ему начали отказывать в публикации научных работ, и он стал писать юмористические произведения для продажи за рубеж. В итоге Александру Зиновьеву, по его словам, предложили выбор между тюремным заключением и выездом из страны, и он выбрал второй вариант

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Автор романа «Генерал и его армия» Георгий Владимов, получивший «Русский Букер десятилетия», в 1983 году был вынужден переехать из СССР в ФРГ из-за угрозы судебного процесса по статье о тунеядстве

Фото: Юрий Иванов / РИА Новости

Советский поэт и писатель Владимир Корнилов, автор повести «Без рук, без ног» после публикаций в защиту диссидентов в 1977 году был исключен из Союза писателей. С этого момента он считался тунеядцем — его начали вызывать в милицию, предлагали уехать, говорили: «Все люди вашей судьбы уезжают». Но Владимир Корнилов не покинул СССР и умер в 2002 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Борец за права советских евреев Иосиф Бегун неоднократно был судим и отбывал сроки в местах лишения свободы. В марте 1977 года был арестован и обвинен в тунеядстве. На суде Бегун пытался доказать, что преподавание иврита является трудовой деятельностью, но в итоге был сослан на два года в Магаданскую область

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Советский диссидент Александр Огородников, ставший впоследствии председателем Христианско-демократического союза России (ХДСР), был в 1978 году арестован и отсидел срок за тунеядство в колонии общего режима в Комсомольске-на-Амуре. Наказание последовало вскоре после того, как он организовал христианский семинар, на котором изучали богословие и философию

Фото: Alexander Ogorodnikov / facebook.com / Из архива Александра Огородникова

Смотреть

Новости компаний Все