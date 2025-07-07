Трамп планирует отправиться в пострадавший от наводнений Техас 11 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отправиться в самые пострадавшие от наводнения районы штата Техас 11 июля.

По его словам, он готов отправиться в штат немедленно, однако не хочет мешать местным властям.

Ранее телеканал CNN сообщал о 80 погибших, среди которых 28 — дети. По информации губернатора штата Грега Эббот, как минимум 41 человек считается пропавшим без вести.

Наводнение произошло из-за сильных проливных дождей. Судья округа Роберт Келли заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку не могли предвидеть масштаб последствий. В Национальной метеорологической службе заявили, что ведомство разослало предупреждения более чем за три часа до того, как река Гуадалупе начала выходить из берегов.