Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 80

Число погибших в результате наводнений в штате Техас в США выросло до 80 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

В число погибших входят как минимум 28 детей в округе Керр. 10 девочек и один вожатый из лагеря для девочек Camp Mystic до сих пор числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло из-за сильных проливных дождей. Судья округа Роберт Келли заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку не могли предвидеть масштаб последствий. В Национальной метеорологической службе заявили, что ведомство разослало предупреждения более чем за три часа до того, как река Гуадалупе начала выходить из берегов.