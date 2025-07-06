Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 43

Среди погибших в Техасе остаются неопознанными двенадцать взрослых и пятеро детей, а общее число жертв возросло до 43 человек. Об этом заявил шериф техасского округа Керр Ларри Лейт.

Среди погибших — 28 взрослых и 15 детей. Неизвестно, сколько всего человек пропало при наводнении. «Мы просто не знаем. Кемпингисты приезжают на выходные в честь Дня независимости, люди разбивают лагерь вдоль берега реки, люди приезжают в гости. Есть число, которое мы пока просто не знаем»,— заявил глава администрации города Кервилла Далтон Райс (цитата по The Washington Post).

Службы экстренного реагирования спасли не менее 850 человек, заявляли местные власти. В округе Керр и прилегающих районах действует предупреждение о наводнении, в Кервилле прогнозируется еще больше осадков.

Наводнение произошло из-за сильных проливных дождей. Судья округа Роберт Келли заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку не могли предвидеть масштаб последствий. В Национальной метеорологической службе заявили, что ведомство разослало предупреждения более чем за три часа до того, как река Гуадалупе начала выходить из берегов.