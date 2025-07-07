Маск допустил поддержку его партией одного из кандидатов на выборах в США

Миллиардер Илон Маск допустил, что его политическая партия «Америка» в будущем поддержит одного из кандидатов на президентских выборах в США. Однако в ближайший год усилия партии будут направлены на получение мест в Конгрессе.

«Поддержка одного из кандидатов в президенты не исключена, однако в следующие 12 месяцев основное внимание будет сконцентрировано на Палате представителей и Сенате»,— написал он в соцсети X.

Ранее Илон Маск запустил голосование в X спросив, стоит ли ему создавать политическую партию. 65,4% голосовавших ответили положительно. После голосования господин Маск заявил, что новая партия под названием «Америка» была создана в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как миллиардер Илон Маск «слетел с катушек», комментируя его намерения создать партию. По его словам, партия «Америка» создает «неразбериху и хаос» в стране.