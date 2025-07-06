Илон Маск заявил, что создал свою политическую партию

Миллиардер Илон Маск запустил голосование в своей соцсети X о том, стоит ли ему создавать политическую партию. 65,4% голосовавших кликнули на вариант «Да». По окончании голосования господин Маск заявил, что новая политическая партия под названием «Америка» создана в США.

«Когда страну грабят и разоряют через расточительство и коррупцию — это не демократия, а однопартийная система. Сегодня создана партия "Америка", чтобы вернуть вам свободу»,— написал богатейший человек мира.

Бизнесмен уже представил тактику партии. Он планирует сосредоточиться на том, чтобы она занимала всего по 2-3 места в Сенате и 8-10 мест в Палате представителей. «Учитывая минимальный перевес в законодательных органах, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они отражают истинную волю народа»,— написал господин Маск в соцсети X.

Все это происходит на фоне политической драмы: ссоры Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Основатель SpaceX заявлял, что его оппонент причастен к делу Джеффри Эпштейна, а в ответ глава государства предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования.

Подробнее — в материале «Ъ».