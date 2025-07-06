В Пулково ограничили допуск пассажиров в здание аэровокзала
Вечером 6 июля в петербургском аэропорту Пулково ограничили вход в пассажирский терминал. Войти в здание аэровокзала могут только те, у кого есть билеты на вылетающие рейсы.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам»,— говорится в сообщении управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
«Ъ-СПб» писал, что в выходные, 5-6 июля, петербургский аэропорт работает с серьезными ограничениями — его работа неоднократно прерывалась в связи с угрозами атак беспилотников. В общей сложности за двое суток там было задержано и отменено более сотни авиарейсов.