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В Пулково ограничили допуск пассажиров в здание аэровокзала

Вечером 6 июля в петербургском аэропорту Пулково ограничили вход в пассажирский терминал. Войти в здание аэровокзала могут только те, у кого есть билеты на вылетающие рейсы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам»,— говорится в сообщении управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Ъ-СПб» писал, что в выходные, 5-6 июля, петербургский аэропорт работает с серьезными ограничениями — его работа неоднократно прерывалась в связи с угрозами атак беспилотников. В общей сложности за двое суток там было задержано и отменено более сотни авиарейсов.

Андрей Цедрик

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