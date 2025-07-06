В Ленобласти снова объявили воздушную опасность из-за угрозы беспилотников

На территории Ленинградской области в очередной раз объявлена воздушная опасность из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил днем 6 июля в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В некоторых районах возможно понижение сигнала с 4G до 2G, отметили в комитете по правопорядку и безопасности Ленобласти.

При этом причины произошедшего и какие-либо подробности власти региона не уточнили. Сообщения о работе ПВО или о приостановке деятельности аэропорта Пулково также не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшие сутки в Ленобласти пять раз объявляли тревогу из-за атак беспилотников. В Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого в аэропорту было задержано и отменено около сотни авиарейсов.

Андрей Цедрик