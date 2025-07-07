Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роял кредит банк расширяет присутствие на новых территориях России

Как стало известно “Ъ”, Роял кредит банк, недавно сменивший собственника, решил выйти на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новый владелец, материнская компания «Диалект Групп», бенефициаром которой является бизнесмен Ярослав Остудин, планирует развивать банк на базе уже работающей в этих регионах страховой компании «Астро-Волга». Сделка по приобретению Роял кредит банка завершилась 1 июля 2025 года, сообщили “Ъ” в группе.

Согласно информации, предоставленной “Ъ” новым собственником, приоритетным направлением развития Роял кредит банка станет предоставление услуг жителям новых регионов через инфраструктуру входящей в «Диалект Групп» СК «Астро-Волга», которая располагает более 250 офисами на этих территориях. В каждом из офисов будет работать представитель банка из числа действующих страховых агентов. В 2025–2026 годах планируется установить в офисах до 50 банкоматов.

Господин Остудин рассказал, что в этом году банк сосредоточится на развитии расчетно-кассового обслуживания и выпуске карт, предлагая выгодные тарифы для предпринимателей и юридических лиц. В будущем также планируется запуск вкладов, однако кредитование пока не предусмотрено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Небольшие банки открывают новые регионы».

Новости компаний Все