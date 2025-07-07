Роял кредит банк расширяет присутствие на новых территориях России

Как стало известно “Ъ”, Роял кредит банк, недавно сменивший собственника, решил выйти на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новый владелец, материнская компания «Диалект Групп», бенефициаром которой является бизнесмен Ярослав Остудин, планирует развивать банк на базе уже работающей в этих регионах страховой компании «Астро-Волга». Сделка по приобретению Роял кредит банка завершилась 1 июля 2025 года, сообщили “Ъ” в группе.

Согласно информации, предоставленной “Ъ” новым собственником, приоритетным направлением развития Роял кредит банка станет предоставление услуг жителям новых регионов через инфраструктуру входящей в «Диалект Групп» СК «Астро-Волга», которая располагает более 250 офисами на этих территориях. В каждом из офисов будет работать представитель банка из числа действующих страховых агентов. В 2025–2026 годах планируется установить в офисах до 50 банкоматов.

Господин Остудин рассказал, что в этом году банк сосредоточится на развитии расчетно-кассового обслуживания и выпуске карт, предлагая выгодные тарифы для предпринимателей и юридических лиц. В будущем также планируется запуск вкладов, однако кредитование пока не предусмотрено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Небольшие банки открывают новые регионы».