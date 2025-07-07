Небольшие банки открывают новые регионы

Новый собственник небольшого Роял кредит банка решил развивать его на новых территориях на базе уже работающей там родственной страховой компании «Астро-Волга». До сих пор в присоединенных регионах РФ физически присутствовали лишь крупные банки с госучастием. Выход коммерческих игроков сдерживали как санкционные риски, так и необходимость значительных инвестиций в инфраструктуру. Эксперты уверены, что место на рынке и клиенты для нового игрока найдутся, и не исключают, что за ним в эти регионы последуют и другие банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Роял кредит банк (Владивосток), недавно сменивший собственника, выходит на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О продаже банка “Ъ” сообщал в прошлом году, однако имена покупателей тогда не раскрывались (см. “Ъ” от 17 апреля 2024 года). 1 июля 2025 года завершилась сделка по приобретению Роял кредит банка, контрольный пакет акций в объеме 99,34% перешел под управление материнской компании «Диалект Групп» (в группу также входит СК «Астро-Волга»), бенефициаром которой является бизнесмен Ярослав Остудин, сообщили “Ъ” в группе.

Роял кредит банк входит в третью сотню банков по активам и капиталу. Капитал банка составляет около 1 млрд руб., а активы превышают 5 млрд руб. Банк имеет базовую лицензию, входит в систему страхования вкладов (АСВ). Новый владелец планирует переход на универсальную лицензию. Банк имеет небольшую сеть — пять отделений в Приморском и Хабаровском крае.

Приоритетным направлением развития Роял кредит банка станет предоставление услуг жителям новых регионов РФ через инфраструктуру СК «Астро-Волга» (работает там с 2022 года), рассказывает новый собственник. СК располагает сетью, которая включает более 250 физических офисов в новых регионах. Предполагается, что в каждом из них будет работать представитель банка из числа действующих страховых агентов компании. Кроме того, в 2025–2026 году планируется разместить в офисах до 50 банкоматов. «В этом году мы будем развивать две ключевые бизнес-линии банка: расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и выпуск карт. Благодаря автоматизации внутренних процессов и оптимизации издержек сможем предоставить выгодные тарифы,— рассказывает господин Остудин.— В первую очередь это коснется предпринимателей и юрлиц — здесь, на воссоединенных территориях, активно развивается малый бизнес». В будущем для жителей воссоединенных регионов будут доступны и вклады, запуск кредитов пока не планируется.

На данный момент в регионе есть нехватка банковских услуг, несмотря на присутствие в нем крупнейших банков. Об этом заявлял 30 июня в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин. «В воссоединенных регионах наряду с Промсвязьбанком, который с первого дня с нами работал, приступили такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, открыто 600 отделений, установлено 4100 банкоматов, выдано почти 5 млн банковских карт, кредитный портфель — более 145 млрд руб.,— привел данные вице-премьер.— Но чтобы достигнуть среднероссийских показателей, нам нужно еще в разы увеличить объем кредитования и привлечение инвестиций».

По словам гендиректора инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, несмотря на присутствие крупных игроков, Роял кредит банк вполне способен отыскать те ниши, в которых будет иметь преимущество, и стать привлекательным для потенциальной аудитории. «Основными сдерживающими факторами для прихода других банков на рынок является необходимость существенных вложений в создание сети и формирование ее персонала,— указывает зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.— Для Роял кредит банка эти задачи в значительной степени решены за счет наличия широкой сети дружественной СК». По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, в новые регионы выйдут и другие банки: «Кто-то еще из участников рынка рассматривает возможность выхода и выйдет, если санкционный риск для него не важен». «Но надо понимать, что тем, кто туда приходит, в ближайшее время нужно нести затраты, которые только через несколько лет постепенно могут начать окупаться»,— заключает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

Ксения Дементьева, Ольга Базутова