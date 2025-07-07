Небольшие банки открывают новые регионы
Роял кредит банк начнет работу на присоединенных территориях
Новый собственник небольшого Роял кредит банка решил развивать его на новых территориях на базе уже работающей там родственной страховой компании «Астро-Волга». До сих пор в присоединенных регионах РФ физически присутствовали лишь крупные банки с госучастием. Выход коммерческих игроков сдерживали как санкционные риски, так и необходимость значительных инвестиций в инфраструктуру. Эксперты уверены, что место на рынке и клиенты для нового игрока найдутся, и не исключают, что за ним в эти регионы последуют и другие банки.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, Роял кредит банк (Владивосток), недавно сменивший собственника, выходит на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О продаже банка “Ъ” сообщал в прошлом году, однако имена покупателей тогда не раскрывались (см. “Ъ” от 17 апреля 2024 года). 1 июля 2025 года завершилась сделка по приобретению Роял кредит банка, контрольный пакет акций в объеме 99,34% перешел под управление материнской компании «Диалект Групп» (в группу также входит СК «Астро-Волга»), бенефициаром которой является бизнесмен Ярослав Остудин, сообщили “Ъ” в группе.
Роял кредит банк входит в третью сотню банков по активам и капиталу. Капитал банка составляет около 1 млрд руб., а активы превышают 5 млрд руб. Банк имеет базовую лицензию, входит в систему страхования вкладов (АСВ). Новый владелец планирует переход на универсальную лицензию. Банк имеет небольшую сеть — пять отделений в Приморском и Хабаровском крае.
Приоритетным направлением развития Роял кредит банка станет предоставление услуг жителям новых регионов РФ через инфраструктуру СК «Астро-Волга» (работает там с 2022 года), рассказывает новый собственник. СК располагает сетью, которая включает более 250 физических офисов в новых регионах. Предполагается, что в каждом из них будет работать представитель банка из числа действующих страховых агентов компании. Кроме того, в 2025–2026 году планируется разместить в офисах до 50 банкоматов. «В этом году мы будем развивать две ключевые бизнес-линии банка: расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и выпуск карт. Благодаря автоматизации внутренних процессов и оптимизации издержек сможем предоставить выгодные тарифы,— рассказывает господин Остудин.— В первую очередь это коснется предпринимателей и юрлиц — здесь, на воссоединенных территориях, активно развивается малый бизнес». В будущем для жителей воссоединенных регионов будут доступны и вклады, запуск кредитов пока не планируется.
На данный момент в регионе есть нехватка банковских услуг, несмотря на присутствие в нем крупнейших банков. Об этом заявлял 30 июня в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин. «В воссоединенных регионах наряду с Промсвязьбанком, который с первого дня с нами работал, приступили такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, открыто 600 отделений, установлено 4100 банкоматов, выдано почти 5 млн банковских карт, кредитный портфель — более 145 млрд руб.,— привел данные вице-премьер.— Но чтобы достигнуть среднероссийских показателей, нам нужно еще в разы увеличить объем кредитования и привлечение инвестиций».
По словам гендиректора инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, несмотря на присутствие крупных игроков, Роял кредит банк вполне способен отыскать те ниши, в которых будет иметь преимущество, и стать привлекательным для потенциальной аудитории. «Основными сдерживающими факторами для прихода других банков на рынок является необходимость существенных вложений в создание сети и формирование ее персонала,— указывает зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.— Для Роял кредит банка эти задачи в значительной степени решены за счет наличия широкой сети дружественной СК». По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, в новые регионы выйдут и другие банки: «Кто-то еще из участников рынка рассматривает возможность выхода и выйдет, если санкционный риск для него не важен». «Но надо понимать, что тем, кто туда приходит, в ближайшее время нужно нести затраты, которые только через несколько лет постепенно могут начать окупаться»,— заключает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.