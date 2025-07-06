Погибший генерал Гудков стал первым в истории дважды Героем России

Президент Владимир Путин 6 июля наградил генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая звезда» (посмертно). Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ Генерал-майор Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ

Заместитель командующего ВМФ России, погибший в Курской области, стал первым двукратным обладателем «Золотой звезды» РФ. Звание Героя России он получил в 2023 году за боевые успехи 155-й гвардейской бригады морской пехоты, которой командовал с начала 2020-го по март 2025 года. 6 июля президент издал указ о присвоении этой бригаде почетного наименования «имени дважды Героя РФ генерал-майора М. Е. Гудкова».

Действующее законодательство позволяет производить новое награждение «не ранее чем через пять лет после предыдущего». Но отступление от этого правила возможно по решению президента в особых случаях — «за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу».

Дмитрий Сотак