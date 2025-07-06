Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин присоединился к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро в формате видеоконференции. Как ранее пояснял помощник президента Юрий Ушаков, очный визит осложнен неопределенной позицией Бразилии в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

«Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах»,— заявил российский президент. Он добавил, что БРИКС превосходит G7 по экономике, и призвал расширять использование национальных валют внутри объединения.

Саммит проходит под председательством Бразилии. В ходе пленарного заседания, посвященного вопросам мира, безопасности и реформе глобального управления, участники обсудят расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи ожидается принятие совместной декларации.

Аналогичная ситуация сложилась в 2023 году на саммите БРИКС в ЮАР, где Владимир Путин также участвовал дистанционно.