Лавров прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля пройдет саммит стран БРИКС, передает корреспондент «Ъ». Министр будет представлять Россию очно, в то время как президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту.

На саммите будут представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, 8 приглашенных стран, а также 9 международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.

Предыдущий саммит БРИКС прошел под председательством России в Казани в октябре прошлого года. На нем было объявлено о решении ввести категорию государств-партнеров объединения. Первыми в нее вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Вьетнам стал десятым партнером объединения.

Анастасия Домбицкая