Зампред челябинского заксобрания стал невыездным

В субботу, 5 июля, стало известно об изъятии силовиками загранпаспорта у заместителя председателя Челябинского заксобрания Константина Струкова. По данным источников в правоохранительных органах, это было сделано после того, как депутат попытался вылететь за границу на личном бизнес-джете Bombardier. Рейс был остановлен.

Напомним, что на сам самолет Советский суд Челябинска наложил арест в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. При этом самому господину Струкову и членам его семьи запрещено покидать пределы страны. Предварительные слушания по иску назначены на 8 июля. Генпрокуратура, как ранее сообщал “Ъ”, требует изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе крупнейшего золотодобывающего предприятия — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»). По данным надзора, используя свой депутатский статус, он завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на своих дочерей, а также подконтрольных ему лиц.

По информации правоохранительных органов, членам своей семьи Струков помог приобрести гражданство нескольких европейских стран. В частности, говорится в иске, его дочь Александра Струкова является гражданкой Швейцарии и в России не живет, несмотря на то что числится владельцем ряда юридических лиц на Урале. По данным силовиков и налоговых органов, основные финансовые потоки Струкова, получаемые в России, затем направляются в недружественные страны.

Отметим, что сотрудники ФСБ и СКР провели 2 июля обыски в офисах ПАО ЮГК и аффилированных с ним организаций в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. По данным “Ъ”, пока оно возбуждено лишь по факту и господин Струков ни в каком качестве в нем не фигурирует.

Тем временем сам господин Струков, члены его семьи и в ПАО ЮГК его намерение улететь за границу опровергают. «В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали»,— заявляли журналистам в ПАО ЮГК, а родные господина Струкова настаивают, что речь шла о некоем внутреннем, а не заграничном рейсе депутата.

Мария Локотецкая