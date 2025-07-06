Силуанов прогнозирует российскому ВВП рост на 1,5–2% в 2025 году
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2025 году должен составить как минимум 1,5% ВВП.
Антон Силуанов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году»,— сказал господин Силуанов «РИА Новости».
Эти ожидания созвучны с прогнозом Центробанка. Согласно его среднесрочному прогнозу по итогам заседания по ключевой ставки в апреле, ВВП должен вырасти в России на 1-2%.
Министр экономики Максим Решетников в июне говорил о близости российской экономике к рецессии. По его словам, избежать ее можно с помощью смягчения денежно-кредитной политики.
В июне ЦБ впервые за несколько лет снизил ключевую ставку до 20% годовых. Глава «Банка России» Эльвира Набиуллина заявила, что 25 июля может быть рассмотрено новое снижение ставки.