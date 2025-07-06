Силуанов прогнозирует российскому ВВП рост на 1,5–2% в 2025 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2025 году должен составить как минимум 1,5% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году»,— сказал господин Силуанов «РИА Новости».

Эти ожидания созвучны с прогнозом Центробанка. Согласно его среднесрочному прогнозу по итогам заседания по ключевой ставки в апреле, ВВП должен вырасти в России на 1-2%.

Министр экономики Максим Решетников в июне говорил о близости российской экономике к рецессии. По его словам, избежать ее можно с помощью смягчения денежно-кредитной политики.

В июне ЦБ впервые за несколько лет снизил ключевую ставку до 20% годовых. Глава «Банка России» Эльвира Набиуллина заявила, что 25 июля может быть рассмотрено новое снижение ставки.