Оманская компания купила долю в крупнейшем франчайзи Rostic’s

Согласно данным СПАРК, 12,75% International Restaurant Brands (IRB), крупнейшего франчайзи сети Rostic’s, перешли оманской Isnad For Business (IFB). Стоимость доли могла составить около 1 млрд руб., оценивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

IFB получила долю от ООО СПН, ранее связанного с Marathon Group Александра Винокурова. В IRB управляют более 600 ресторанами Rostic’s (свыше половины сети). В 2024 году выручка компании выросла на 16%, до 42,6 млрд руб.

По данным оманского госреестра, владелец IFB — пакистанец Али Изхар, связанный со строительным бизнесом. Среди совладельцев IRB: «Форум-инвест», ЗПИФ «Горизонт капитал» и другие.

Эксперты не исключают, что сделка связана с реструктуризацией бизнеса на фоне санкций. Оман привлекателен из-за отмены двойного налогообложения с Россией. Однако возможен и рыночный интерес: ресторанный рынок РФ за пять месяцев 2025 года вырос на 20%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Крылья пошли по рукам».