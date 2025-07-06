Крылья пошли по рукам

У крупнейшего франчайзи фастфуд-сети Rostic’s, компании International Restaurant Brands, сменился состав учредителей. 12,75%, ранее подконтрольные бывшей структуре Marathon Group Александра Винокурова, перешли оманской Isnad For Business. Стоимость доли могла составить 1 млрд руб. Но речь необязательно идет о рыночной сделке: совладельцы могли смениться в рамках реструктуризации бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Оманская компания Isnad For Business (IFB) 1 июля получила 12,75% в ООО «Кьюэсар инвестментс», следует из данных СПАРК. Эта компания контролирует 100% в ООО «Интернэшнл ресторант брэндс», основной структуре франчайзи Rostic’s, работающего под брендом International Restaurant Brands (IRB). Гендиректор IRB Артур Хафизуллин и владелец IFB Али Изхар “Ъ” не ответили.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает весь бизнес IRB в 10 млрд руб., а стоимость переданной оманской компании доли — в 1 млрд руб.

IFB получила в бизнесе IRB долю ООО СПН. Эта компания ранее называлась ООО «Марафон СПН» и до 2022 года контролировалась структурами Marathon Group Александра Винокурова. Сейчас компания принадлежит АО «ПА Техника», его акционеры не раскрываются. В Marathon Group не ответили на запрос “Ъ”. Оперативно связаться с ООО СПН не удалось.

IRB управляет более чем 600 заведениями Rostic’s в 140 российских городах. Это больше половины работающих под этой вывеской объектов. В общей сложности в России 1,15 тыс. Rostic’s, включая собственные рестораны владельца бренда «Юнирест». В 2024 году выручка «Интернэшнл ресторант брэндс» составила 42,6 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Чистая прибыль выросла с 16,5 млн до 995,8 млн руб. ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» зарегистрировано в 2018 году. Помимо IFB доли в нем принадлежат АО «Инвест» Елены Степанец (23,5%), ЗПИФ «Горизонт капитал» (26,5%), «Форум-инвест» (25,49%) и «Градиент капитал» (11,75%) под управлением ООО «УК "Джи ай си эм"» Сергея Мамедова. Полный тезка последнего в 1999–2001 годах был министром инвестполитики Калмыкии.

Контролирующий IFB Али Изхар, по данным госреестра Омана, уроженец Пакистана. Согласно LinkedIn, человек с таким же именем возглавляет Izhar Group, специализирующуюся на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Пакистане. Среди клиентов компании — Unilever, Pepsi, Suzuki, Honda, P&G, Nestle и прочие. В Izhar Group “Ъ” не ответили.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов не исключает, что смена совладельца в IRB — часть корпоративной реструктуризации. С 2022 года из-за ограничений в работе с недружественными странами у компаний появилась необходимость открывать юрлица в другой юрисдикции, напоминает менеджер по налоговой экспертизе Neo Маргарита Цуркану.

В большинстве случаев российский бизнес, по словам госпожи Цуркану, выбирает страны Персидского залива или Гонконг. Это обусловлено низкой налоговой нагрузкой, возможностями по распределению выплат, в целом лояльными условиями для иностранцев и прочим, перечисляет она. В 2023 году между Россией и Оманом было ратифицировано соглашение об отмене двойного налогообложения, отмечает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.

Хотя господин Игнатьев называет вероятным и сценарий рыночной сделки: выходцы из Пакистана могли решить вложиться в российский общепит на фоне роста этого рынка. По данным Росстата, оборот российского ресторанного рынка в январе—мае 2025 года составил 1,62 трлн руб., увеличившись на 20% год к году.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев