Работу Пулково в пятый раз за сутки приостановили из-за атаки беспилотников

На территории Ленинградской области в пятый раз за сутки объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. Работа аэропорта Пулково снова приостановлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G, сообщил поздно вечером 5 июля в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск в очередной раз введены в аэропорту Пулково, уточнили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«На текущий момент приостановлены регистрации на рейсы. Также ограничен проход пассажиров в чистую зону»,— говорится в сообщении ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников в Тосненском районе Ленобласти. Вечером 5 июля в воздушном пространстве региона несколько раз объявляли опасность прилета БПЛА.

Андрей Цедрик