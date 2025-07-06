В Ленобласти вновь отменили режим воздушной опасности из-за угрозы беспилотников
На территории Ленинградской области отменен режим воздушной опасности из-за очередной угрозы атаки беспилотников. Об этом сразу после полуночи 6 июля сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Отбой режима воздушной опасности в Ленинградской области»,— написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале.
Для обеспечения безопасности полетов в петербургском аэропорту Пулково несколько раз за сутки вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящий момент расписание пытаются синхронизировать. Несколько десятков рейсов задержаны.
«Ъ-СПб» писал, что в пятый раз за сутки режим опасности из-за угрозы БПЛА вводили в Ленобласти поздно вечером 5 июля. В связи с этим вновь приостанавливалась работа аэропорта Пулково.