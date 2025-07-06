Как в Турции боролись с оппозиционными мэрами

В октябре 2024 года арестовали префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта, члена оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Ахмета Озера по обвинению в терроризме. В ответ на действия властей глава партии Озгюль Озель оскорбил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его диктатором, и получил штраф в 1 млн лир.

В ноябре 2024 года МВД Турции отстранило от должности мэров Мардина, Батмана и Халфети — городов, в которых преобладает курдское население. Градоначальников из Партии народного равенства и демократии, защищающей интересы курдского меньшинства, обвинили в контактах с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК) после организованного ее членами теракта на военном объекте республики в октябре того же года.

В марте 2025 года арестованы мэр Стамбула Экрем Имамоглу и еще 90 подозреваемых в коррупции и связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической. Параллельно РНП провела праймериз, на которых утвердила господина Имамоглу кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Лидер РНП Озгюр Озель призвал сторонников выйти на митинги: в турецких городах прошли крупнейшие за последние десять лет акции протеста против действий правительства, в ходе которых были задержаны более тысячи человек.

В июле 2025 года в турецком Измире прошла волна задержаний бывших сотрудников мэрии города и членов регионального отделения оппозиционной РНП. По подозрению в коррупции проходят 157 человек, включая бывшего мэра Тунча Сойера. Всего с октября 2024 года от должности были отстранены 11 мэров от РНП.