В ЮГК опровергли новости о попытке Константина Струкова покинуть Россию

В ПАО «Южуралзолото» прокомментировали новости о попытке главы компании Константина Струкова покинуть Россию. ЮГК опровергает их и заявляет «Ъ-Южный Урал», что господин Струков не собирался вылетать из страны.

«В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — прокомментировал представитель ПАО «Южуралзолото».

По словам пресс-службы ЮГК, фото с Константином Струковым на борту самолета и судебными приставами сделаны во время его возвращения с рабочей командировки вместе со своим коллективом. В этот момент сотрудники ФССП РФ вручили главе компании повестку, заявляют представители «Южуралзолота».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сведения о попытке Константина Струкова покинуть Россию появились поздно вечером 5 июля. По данным «Ъ», Росавиация запретила взлет личному самолету главы «Южуралзолота», который собирался вылететь из Челябинска в Турцию.

Ольга Воробьева