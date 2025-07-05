Константина Струкова задержали при попытке покинуть Россию

Сотрудники ФСБ РФ 5 июля пресекли попытку президента ПАО «Южуралзолото» Константина Струкова покинуть Россию. На личном самолете он планировал вылететь из Челябинска в Турцию, сообщает «Ъ».

Отмечается, что Росавиация запретила взлет воздушному судну, который был ранее арестован в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Южуралзолота».

По данным «Ъ», судебные приставы изъяли у Константина Струкова загранпаспорт. Документ к этому времени также был аннулирован миграционной службой МВД РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ПАО «Южуралзолото» сотрудники ФСБ РФ провели обыски. В этот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. По данным картотеки дел, в список ответчиков в том числе вошли президент «Южуралзолота» Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова.

Ольга Воробьева