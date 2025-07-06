Зарубежные СМИ: Каковы перспективы партии Илона Маска «Америка»?

Илон Маск заявил, что вернет американцам свободу: бизнесмен создал политическую партию в США под названием «Америка». Прежде миллиардер обещал сформировать новую политическую силу в случае принятия законопроекта о сокращении налогов и федеральных расходов. На этой неделе в Конгрессе с минимальным перевесом одобрили так называемый Большой прекрасный билль. Тогда же Маск запустил в соцсети Х голосование, по итогам которого две трети опрошенных (чуть больше 800 тыс. человек) поддержали решение о создании партии «Америка». Бизнесмен уже анонсировал стратегию на выборах в 2026 году: новая политическая сила должна получить как минимум два-три места в Сенате и восемь-десять в Палате представителей. «Этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам»,— подытожил Маск. Удастся ли миллиардеру реализовать свои амбиции, рассуждают мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeffrey Phelps / AP Фото: Jeffrey Phelps / AP

Илон Маск еще в 2022 году хотел создать свою партию, тогда он заявлял, что не чувствует себя комфортно ни среди демократов, ни среди республиканцев. Но в 2024-м он стал одним из крупнейших спонсоров республиканцев и лично Дональда Трампа, по словам бизнесмена, на последнюю президентскую кампанию он потратил больше $280 млн.

Консерваторы уже осудили решение о создании партии «Америка», по их мнению, новая политическая сила может подорвать шансы республиканцев сохранить большинство в Конгрессе на промежуточных выборах 2026 года. В свою очередь, это даст зеленый свет демократам, передает телеканал Fox News. Критики отметили, что в опросе Маска онлайн о целесообразности создания партии могли участвовать как боты, так и люди без гражданства США.

Издание The Washington Post приводит основные проблемы, с которыми миллиардер непременно столкнется на предстоящих выборах. Среди них институциональные барьеры при выдвижении кандидатов, отсутствие долгосрочной стратегии и разногласия среди потенциальных избирателей. Газета напоминает, что в 2024-м ни одна из так называемых третьих партий не набрала большинство в каком-либо из 50 штатов.

Дуополия республиканцев и демократов длится уже на протяжении 160 лет, отмечает Reuters. В среднем представители этих партий получают 98% мест в законодательных собраниях штатов, а также на федеральном уровне. Последний раз кандидат от третьих сил был в Конгрессе в 2020 году, тогда республиканец из Палаты представителей Джастин Амаш вступил в Либертарианскую партию. Но его полномочия истекли спустя несколько месяцев.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся с новой силой накануне принятия так называемого Большого прекрасного билля. Бизнесмен предрек долговое рабство для всего населения США и осудил сторонников законопроекта. В ответ Трамп призвал Департамент государственной эффективности проверить госфинансирование проектов миллиардера. Прежде ведомство возглавлял сам Маск.

По данным CNN, пока создание новой политической партии для «борьбы с расточительством и коррупцией» ничем не подтверждено, кроме постов в соцсети Х. Предприниматель должен подать документы для регистрации своего движения в Федеральную избирательную комиссию. Согласно опросу от Quantus Insights, партию Маска готовы поддержать около 40% американцев. В Белом доме пока никак не комментировали заявление Илона Маска о создании политической партии «Америка».

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