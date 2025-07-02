Илона Маска послали в Африку

Один из центральных документов повестки Дональда Трампа — «Большой, красивый билль» — во вторник, 1 июля, после долгих дебатов прошел согласование в Сенате: 51 голос за и 50 против. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Три республиканца — Сюзанн Коллинз (Мэн), Том Тиллис (Северная Каролина) и Рэнд Пол (Кентукки) — выступили против. Это вынудило Вэнса вмешаться и склонить чашу весов в сторону законопроекта Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще совсем недавно Илон Маск был одним из ближайших друзей Дональда Трампа, а сегодня американский президент грозит депортировать его на родину, в ЮАР

Фото: Alex Brandon / AP Еще совсем недавно Илон Маск был одним из ближайших друзей Дональда Трампа, а сегодня американский президент грозит депортировать его на родину, в ЮАР

Фото: Alex Brandon / AP

За время обсуждения в Конгрессе документ претерпел многочисленные изменения. Они были необходимы, чтобы убедить два противостоящих друг другу лагеря Республиканской партии проголосовать за законодательную инициативу. С одной стороны были бюджетные ястребы, которые требовали сокращения трат, с другой — умеренные республиканцы, желавшие сохранить некоторые социальные расходы.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, предусмотренные в документе меры в течение следующего десятилетия увеличат дефицит федерального бюджета на общую сумму около $3,4 трлн.

Государственный долг по отношению к ВВП, по тем же оценкам, вырастет примерно на 7 процентных пунктов и достигнет 124% к 2034 году (базовый прогноз — 117% на конец 2034 года).

Законопроект предусматривает сокращение доходов бюджета на $3,7 трлн за счет налоговых послаблений в результате продления льгот, в том числе для семей с доходом выше среднего и корпораций. Документ также подразумевает значительное увеличение расходов на оборону и национальную безопасность — на $150 млрд. В итоге оборонный бюджет США в 2026 финансовом году может перешагнуть отметку в $1 трлн.

С другой стороны, документ предписывает масштабное сокращение расходов на социальные программы, включая Medicaid (медицинская страховка для малоимущих), продовольственную помощь (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) и экологические инициативы. По различным оценкам, из-за этих изменений до 12 млн американцев могут лишиться медицинского страхования, а от 3 млн до 8 млн — потерять право на продовольственную помощь.

В краткосрочной перспективе ожидается, что законопроект будет увеличивать ВВП США в среднем на 0,5% в год в течение следующего десятилетия (с пиком в 0,9% в 2026-м).

Однако в долгосрочной перспективе инициатива повлечет более высокие долговые обязательства и процентные ставки, которые, напротив, замедлят экономический рост. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, к 2054 году уровень ВВП может оказаться почти на 3% ниже, чем если бы законопроект не был принят.

Сенатор Рэнд Пол, которого в этот день в соцсети X горячо поддерживал Илон Маск, пытался убедить однопартийцев принять ограничительные меры для сокращения бюджетного бремени. Однако его поправка, в отличие от самого документа, не была принята.

Дональд Трамп, узнав об утверждении законопроекта Сенатом, назвал это «музыкой для ушей», выразив уверенность, что Палата представителей так же быстро поддержит внесенные изменения. Между тем в нижней палате немало республиканцев уже выразили недовольство поправками. Перед спикером Майком Джонсоном стоит непростая задача — убедить однопартийцев не вносить дополнительные поправки, иначе документ может вновь застрять в межпалатных согласованиях.

В то время как Трамп готовился отпраздновать очередную победу, Илон Маск всячески пытался подпортить ему настроение. Миллиардер назвал траты, зафиксированные в законопроекте, «безумными».

И заявил: в случае принятия закона он создаст новую политическую силу, которая будет «действительно заботиться о людях». В другом посте он опубликовал результат опроса, проведенного на своей странице, где 80% высказались за создание новой партии. Пост он снабдил словами: «Vox Populi, Vox Dei (лат. “Глас народа — глас Божий”.— “Ъ”)».

Илон Маск не только активно делал критические посты, призывая к созданию альтернативы двум основным партиям, но и угрожал проголосовавшим за законопроект сенаторам, обещая поддержать их оппонентов на республиканских праймериз. Он также обвинял президента в уничтожении стимулов для развития индустрии электромобилей и «предательстве интересов будущего».

Президент не заставил себя долго ждать с ответом. Глава государства намекнул, что администрация может инициировать расследование в отношении государственных контрактов компаний предпринимателя, а также пригрозил миллиардеру возможной депортацией.

«Без этих субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку,— заявил президент.— Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние».

Во время брифинга 1 июля Трампа прямо спросили, рассматривает ли он возможность депортации Маска. Пресса ссылалась на публикации, распространявшиеся перед президентскими выборами. В них утверждалось, что Илон Маск, возможно, нарушил иммиграционное законодательство США, когда в 1995 году приехал учиться в Стэнфорд, бросил учебу, но остался в стране, начав работать без соответствующего разрешения (сам бизнесмен утверждал, что имел все необходимые документы). На вопрос о депортации Дональд Трамп ответил уклончиво: «Посмотрим...»