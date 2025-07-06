Трамп: я не знаю, закончится ли конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец военному конфликту России и Украины, пусть это, по его словам, и входит в приоритеты Белого дома. Он сказал, что за происходящее на Украине ответственен предыдущий президент США.

«Ситуация с Украиной — это проблема Байдена. Не Трампа. Я пытаюсь это закончить. Я просто пытаюсь довести ее до конца, уладить, а там посмотрим. Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это (окончание конфликта.— "Ъ") или нет»,— сказал господин Трамп (цитата по Politico).

До этого господин Трамп заявил, что предыдущий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным его разочаровал. Он говорил, что недоволен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса в урегулировании конфликта нет. Господин Трамп предположил, что российский президент не хочет заканчивать военные действия на Украине.