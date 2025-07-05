Объединенные рейсы отправят пассажиров из Пулково в Москву на широкофюзеляжных бортах

Часть рейсов из Санкт-Петербурга в Москву будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных бортах. Об этом вечером 5 июля сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все пассажиры отмененных рейсов должны быть проинформированы авиакомпаниями о новом времени вылета. В пресс-службе Пулково попросили вылетающих следить за информацией по онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Также сведения о рейсе могут приходить на электронную почту пассажиров, отметили в ВВСС.

В период временного ограничения воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 10 самолетов, уточнили в Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников в Тосненском районе Ленобласти. Вечером 5 июля в воздушном пространстве региона вновь объявляли опасность прилета БПЛА. Работа аэропорта Пулково временно приостанавливалась в третий раз за сутки.

Андрей Цедрик