Перепродажа — лучшее решение

Выкупившая бывшие угольные активы структур Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) и итальянской Coeclerici компания намерена в 2025–2026 году перепродать этот бизнес. Обычно повторная реализация активов иностранцев обеспечивает высокую доходность. Но угольные предприятия на слабом рынке могут быть реализованы только с дисконтом инвесторам, готовым ждать улучшения конъюнктуры, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

АО «Лучшее решение», выкупившее угольные предприятия «Шахтоуправление "Обуховская"», «Донской антрацит» и кемеровский «Кузнецкинвестстрой», планирует продать эти активы в 2025–2026 годах. Об этом говорится в отчетности «Лучшего решения». Там уточняется, что вероятность реализации по плану превышает 90%, перепродажа должна принести «значительную прибыль». В 2024 году финансовые вложения компании составили 3,5 млрд руб., сказано в отчете. В «Лучшем решении» “Ъ” не ответили.

«Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит» ранее входили в группу ДТЭК Рината Ахметова (является членом объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). «Обуховская» управляет обогатительной фабрикой и одноименной шахтой в Ростовской области. Запасы шахтного поля оцениваются в 74 млн тонн. Плановая производственная мощность — 1,5 млн тонн антрацита в год. «Донской антрацит» объединяет шахты «Дальняя» и №410, ежегодная добыча компании оценивалась до 1,3–1,4 млн тонн. За 2024 год совокупная выручка компаний увеличилась на 7,6%, до 10,33 млрд руб., общий чистый убыток составил 3,63 млрд руб.

«Кузнецкинвестстрой» принадлежал итальянской Coeclerici, ведет добычу угля марки Т (одна из самых дешевых марок, используется преимущественно в ЖКХ) на разрезе Корчакольский в Кемеровской области. В 2023 году на предприятии было добыто 1,09 млн тонн угля, согласно отчету компании. В 2024 году выручка выросла на 19%, до 14,19 млрд руб., чистый убыток составил 1,39 млрд руб.

Продажа бизнеса первоначальными покупателями иностранных компаний уже не редкость, отмечает инвестиционный банкир Илья Шумов. К примеру, в конце 2024 года S8 Capital продала «Севергрупп» шинные производства, которые ранее были выкуплены у Continental и Bridgestone, напоминает он. По словам господина Шумова, сделки во время ухода иностранных компаний из России проводились с дисконтом и с привлечением долгового финансирования, что позволяет получить хорошую доходность на последующей перепродаже. Доходность таких сделок может составлять 40% годовых и более, говорит он.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов, впрочем, считает, что угольные активы «Лучшего решения» можно продать только с дисконтом 15–25% даже к первоначальным вложениям. «Речь идет о предприятиях, разрабатывающих запасы в восточной части Донецкого угольного бассейна, которая уже значительно истощена. Так что перспективы добычи выглядят туманными»,— поясняет он. Как считает эксперт, потенциально активы могут быть интересны локальным инвесторам, для обеспечения топливом другой критической инфраструктуры.

Скорее сделка будет ориентирована на получение «лицензии вдолгую», допускает собеседник “Ъ” в консалтинговой компании. По его словам, покупатель может ожидать изменения конъюнктуры на рынке, а в текущих реалиях активы малоинтересны. Промышленный эксперт Максим Худалов добавляет, что для повышения эффективности шахт потребуются большие капитальные вложения, от которых угольные компании сегодня отказываются.

Угли с ростовских шахт подходят только для электростанций, а при текущих низких ценах потребители могут позволить себе высококалорийные марочные угли, говорит собеседник “Ъ” в угольной отрасли. Основной экспорт предприятий был ориентирован на Турцию. Как сообщал Sxcoal, Турция увеличивает импорт угля из РФ год к году, но в месячном выражении объемы снижаются. В S&P Global со ссылкой на участников рынка указывали, что у большинства покупателей в Турции остаются значительные запасы. В июне, по данным Kpler, экспорт энергетических углей через черноморские порты сократился более чем в четыре раза к маю, до 331,7 тыс. тонн. Цены на российский энергетический уголь на вторую декаду июня в зависимости от порта снизились на 3,4–20% с начала 2025 года. Собеседники “Ъ” указывали, что склады многих портов заполнены из-за слабого спроса (см. “Ъ” от 3 июля). «Пока мировой рынок не начнет восстанавливаться, прибыль активы приносить не будут»,— уверен источник “Ъ”.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев