Ростовские шахты ищут хозяина

Акционером бывших угольных активов Рината Ахметова в Ростовской области, «Донского антрацита» и шахты «Обуховская», стала «СБК Премьер» — ранее структура Сбербанка (сейчас собственники не раскрываются). Сбербанк в 2021 году получил эти активы по залогу и продал на торгах за $230 млн. В 2022 году их владельцем, согласно отчетности, был бизнесмен Искендер Халилов, который позднее опровергал свое участие в этом бизнесе. Рентабельность активов резко упала в 2022 году из-за невозможности поставок на украинский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

«СБК Премьер» (являлась структурой Сбербанка, сейчас данные о владельцах закрыты) получила права акционера бывших угольных активов украинского бизнесмена Рината Ахметова в Ростовской области — «Донского антрацита» и шахтоуправления «Обуховская». Согласно данным «Федресурса», «СБК Премьер» в мае 2023 года обратилась в ФНС с заявлением об осуществлении прав акционера в отношении активов, акции которых записаны на кипрскую структуру Fabcell Limited. 7 июня ФНС удовлетворила просьбу «СБК Премьер».

Эти предприятия в последние годы неоднократно меняли собственника. ДТЭК Рината Ахметова купила их в июне 2012 года, заплатив $39 млн за ОАО «Шахтоуправление "Обуховская"», ОАО «Донской антрацит» и 66,7% акций ООО «Сулинантрацит», которое затем было объединено с «Донским антрацитом». В сентябре 2016 года «ДТЭК Энерго» в рамках реструктуризации кредитного портфеля передало шахтоуправление «Обуховская» вместе с привлеченными в Сбербанке займами в размере $436 млн в прямое владение материнской компании DTEK B.V. Погашение этого кредита прогнозировалось в течение 5–10 лет в зависимости от цен на уголь и курса рубля.

Затем ДТЭК стал задумываться об избавлении от этих активов, в июне 2021 года заявив о таких планах. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в апреле 2022 года в интервью «Экономической правде» говорил, что ростовские шахты были в залоге у Сбербанка и отошли банку в рамках списания долга ДТЭК. Как писал “Ъ” 4 мая 2022 года, в ноябре 2021 года Сбербанк на торгах продал кипрской Valleyton Investments акции обоих предприятий, а также права требования по выданным им кредитам. Сумма сделки составила $230 млн, при этом в документации к торгам сказано, что задолженность по синдицированному кредиту составляла $446,8 млн. Кто именно был реальным бенефициаром Valleyton Investments, неизвестно.

В отчетности «Донского антрацита» говорится, что по состоянию на 4 марта 2022 года владельцем кипрской головной структуры Fabcell Limited был Искендер Халилов. Сам бизнесмен опровергал “Ъ” свое участие в этом бизнесе. «Донской антрацит», согласно отчетности компании, 31 января 2023 года сделал запрос к кипрской компании о ее бенефициарах, но на момент публикации отчетности информация по запросу предоставлена не была.

В 2022 году финансовые и производственные результаты активов ухудшились. В отчетности шахтоуправления «Обуховская» говорится, что в 2022 году была остановлена отгрузка угля в адрес DTEK Trading «в связи с введением экономических санкций против РФ», при этом DTEK Trading SA осталась должна компании 10,3 млрд руб. Добыча угля «Обуховской» снизилась на 28,03%, до 1,5 млн тонн угля, выручка сократилась на 11,7%, до 11,6 млрд руб. Убыток составил 7,8 млрд руб. против 2 млрд руб. чистой прибыли в 2021 году. «Донской антрацит» сократил выручку на 16%, до 2,4 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 6,4 млрд руб. против убытка 101 млн руб. в 2021 году за счет разовых доходов.

Формально «СБК Премьер» может потребоваться получение специального разрешение президента РФ на установление контроля над ростовскими активами, поскольку они зарегистрированы на «недружественную» кипрскую структуру. Однако, как отмечает Екатерина Макеева, партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО», законодательством предусмотрено исключение для лиц, раскрывших себя в качестве контролируемых иностранных компаний. Судя по данным «Федресурса», в мае ООО «СБК-Премьер» опубликовало два сообщения, в которых, в частности, подтверждает, что является контролирующим лицом иностранной организации, являющейся акционером АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление "Обуховская"» и, соответственно, должно подпадать под исключение, заключает юрист.

Евгений Зайнуллин