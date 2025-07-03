Уголь залежался в портах

Стоимость перевалки угля снижается под давлением плохой рыночной конъюнктуры. Портовые склады затоварены, и стивидоры вынуждены работать почти на грани рентабельности: по разным оценкам, на складских площадках находятся почти 50 млн тонн угля — около 26% всего экспорта за 2024 год. До конца года ситуация не изменится, учитывая сохраняющиеся низкие цены на уголь, а также логистические ограничения, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перевалка угля в портах в июне подешевела как в месячном, так и в годовом сравнении, следует из исследования NEFT Research. По итогам прошедшего месяца тарифы в зависимости от порта находились в диапазоне $9,2–13 за тонну. Это на 7,3–18,8% ниже майских уровней и на 23,3–48,6% меньше, чем годом ранее.

Это максимальное снижение стоимости перевалки в месячном сравнении с апреля, указывают авторы исследования. По их прогнозам, в июле ставки расти не будет. Собеседники “Ъ” на рынке и вовсе называют уровень тарифов в $5–10 за тонну. «Тренд по снижению ставок продолжится, практически приближаясь к себестоимости перевалки угля в порту»,— считают они.

Причины снижения — значительная затоваренность складских площадок, убыточность текущих поставок угля на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры, а также недостаточная загрузка портовой инфраструктуры, что усиливает давление на тарифную политику, поясняют в NEFT Research. Так, по данным аналитиков, в мае перевозки энергетического угля на экспорт через порты в зависимости от региона отправления и точки назначения падали более чем на 50%.

«Практически все порты с полными складами — нет вывоза и спроса при непонятном рынке»,— подтверждают собеседники “Ъ” на рынке стивидоров. Затоваренность складов в портах РФ достигла 15–20% из-за снижения экспортного спроса и логистических ограничений, проблема сохранится до конца 2025 года, ожидает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По оценкам начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, запасы угля в ключевых портах на 20–25% выше среднемесячных значений. Если текущие темпы перевалки останутся на этом уровне, то избыток сохранится до конца третьего квартала, а может и четвертого, если не произойдет роста экспортного спроса, добавляет аналитик. По разным оценкам, рассказывает директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин, на складских площадках находятся почти 50 млн тонн угля — около 26% всего экспорта за 2024 год.

В ОТЭКО (управляют терминалом в Тамани) отмечают, что затоваренность концентрируется у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением, а часть компаний успешно справляется с экспортом. «Нынешнее сокращение оборота свидетельствует о снижении спроса или проблемах с вывозом, что и ведет к накоплению запасов. Пока баланс не восстановится, проблема будет сохраняться»,— говорят в компании.

Ситуация не изменится, пока не вырастут глобальные цены на уголь и не станут рентабельными экспортные поставки, указывают в NEFT Research. По данным компании, на вторую декаду июня российский энергетический уголь в зависимости от порта стоил $62,8–107 за тонну. С начала года цены снизились на 3,4–20%.

Текущие темпы падения морского угольного экспорта самые резкие начиная с января 2024 года, подтверждает директор Центра ценовых индексов Роман Соколов. И, по его словам, судя по динамике фрахта на ключевых направлениях, ждать оживления ситуации в июле не приходится. По данным NEFT Research, снижение фрахтовых ставок по ряду маршрутов обусловлено ослаблением спроса на перевозки, избытком тоннажа на отдельных направлениях, а также летним спадом деловой активности.

«Чуть более позитивной ситуация с перевалкой и отгрузкой энергетического угля на экспорт может стать только в портах Дальнего Востока, особенно Хабаровского края, потому что они близко к рынкам сбыта. Порт Ванино, например, предпочтительнее для угля с точки зрения железной дороги, чем Приморский край, так как в порты Приморья сложнее проехать — много узких мест»,— говорит один из крупных стивидоров.

Роман Соколов добавляет, что температура в большинстве районов Китая в начале июля ожидается выше нормы, что может привести к росту спроса на кондиционирование и сезонному увеличению угольной генерации. А в июне, продолжает эксперт, сообщалось о начале экологических проверок на объектах угледобычи в китайской провинции Шаньси, которые будут сопровождаться остановкой добычи, что может увеличить спрос на импортный уголь.

Частичное восстановление перевалки ожидается летом текущего года благодаря господдержке и росту поставок в Индию и страны Юго-Восточной Азии, но по итогам всего 2025 года вероятно сохранение негативного тренда в силу низких цен и ограничений со стороны ОАО РЖД, указывает Дмитрий Орехов. В ОТЭКО говорят, что спрос на уголь в Индии и Китае может вырасти как довольно скоро — к началу осени, так и уже только во время следующего закупочного сезона зимой: «Последний вариант для нас крайне нежелателен, но возможен».

Полина Трифонова