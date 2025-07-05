Средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников в Тосненском районе Ленобласти
С 17:30 аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщили вечером 5 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе»,— уточнил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16:30 до 17:32 в Пулково вновь приостанавливались взлетно-посадочные операции. На текущий момент службы аэропорта обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета, пояснили в ВВСС.
Напомним, что вечерняя атака БПЛА на Ленобласть во второй половине дня 5 июля стала в регионе уже третьей за сутки.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителей Ленобласти начнут оповещать об объявлении и отмене воздушной опасности. Они будут получать уведомления в СМС-сообщениях.