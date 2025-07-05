Сенатор хочет в Тамбов

Один из трех ветеранов специальной военной операции (СВО) в Совете федерации (СФ) — курский сенатор Алексей Кондратьев — после сентябрьских выборов сменит регион, от которого будет делегирован в верхнюю палату. По данным “Ъ”, полковник вернется в родную Тамбовскую область, которой руководит его однокурсник по кадровой программе «Время героев» Евгений Первышов. В 2015–2020 годах господин Кондратьев уже представлял этот субъект в СФ, но уступил мандат нынешнему вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кондратьев (слева) и сенатор от Ивановской области Валерий Васильев (справа) (апрель 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Кондратьев (слева) и сенатор от Ивановской области Валерий Васильев (справа) (апрель 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что курский сенатор Алексей Кондратьев продолжит парламентскую карьеру в Тамбовской области, “Ъ” рассказал источник в местной власти, а также подтвердил осведомленный собеседник в СФ. По словам одного из них, уроженец тамбовского села Пичаево сам стремится вернуться на родину, поэтому не преминет воспользоваться такой возможностью. Получить комментарий самого сенатора не удалось, его помощник Максим Домрачев не ответил на звонки “Ъ”.

Напомним, в прошлом году в состав СФ вошли сразу три участника СВО (см. “Ъ” от 25 июля 2024 года).

Глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в верхнюю палату старшего сержанта Юрия Нимченко, глава Республики Алтай Андрей Турчак — майора Амыра Аргамакова, а губернатор Курской области Алексей Смирнов — полковника Алексея Кондратьева. Первые два имеют «Золотые Звезды» Героев России, а третий — четыре ордена Мужества и богатый политический опыт.

В частности, еще в 2010 году, после службы в частях спецназначения ГРУ и участия во второй чеченской кампании и операции «по принуждению к миру» Грузии, господин Кондратьев избрался в гордуму Тамбова от «Единой России» и стал ее председателем (по должности — главой города). В 2015-м тогдашний губернатор Александр Никитин наделил его сенаторскими полномочиями. В СФ Алексей Кондратьев входил в комитет по обороне и безопасности и некоторое время являлся заместителем его председателя. По истечении срока полномочий он уступил мандат коллеге по палате Алексею Бабакову, а сам занял должность вице-губернатора Тамбовской области. В мае 2022-го, после отставки шефа и начала СВО, господин Кондратьев отправился на фронт, где возглавил добровольческую бригаду имени князя Владимира. В 2024 году бывший чиновник стал слушателем президентской кадровой программы «Время героев».

Сейчас исполнительную власть Тамбовской области в СФ представляет бывший заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Михаил Белоусов, который был назначен на этот пост в 2021 году врио губернатора Максимом Егоровым. Сам господин Егоров спустя три года ушел в отставку, а его место занял бывший мэр Краснодара, экс-депутат Госдумы, участник СВО и еще один слушатель «Времени героев» Евгений Первышов. В пресс-службе региональной администрации не ответили на вопрос “Ъ” о смене сенатора.

Кто станет новым представителем губернатора Курской области в СФ, пока не известно. РБК утром 5 июля со ссылкой на источники сообщил, что эту должность может занять олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. Напомним, с декабря 2024-го регион возглавляет бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн. В его пресс-службе на вопрос “Ъ” также не ответили.

По итогам сентябрьских выборов число ветеранов СВО в верхней палате может вырасти. По данным “Ъ”, на место сенатора от исполнительной власти Иркутской области, которое сейчас занимает Андрей Чернышев, рассматривается сапер штурмового отделения 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Сергей Степанов, воюющий на Часов-Ярском направлении. 3 мая он был удостоен звания Героя России.

Добавим, что Алексей Кондратьев будет не единственным сенатором, который сменит «прописку» по итогам сентябрьских выборов.

Так, например, по данным РБК, вслед за бывшим губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном, который с декабря прошлого года возглавляет Республику Коми, на север намерен перебраться и первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Сейчас он представляет в верхней палате законодательное собрание ЕАО.

Политолог Александр Немцев напоминает, что назначение Алексея Кондратьева сенатором от Курской области произошло по «федеральной квоте», поскольку в Тамбовской области «все места на тот момент были заняты». «Сейчас же, в свете назначения Евгения Первышова, что называется, сошлись звезды. Очевидно, что они знакомы по учебе в программе “Время героев”, и у Кондратьева появился отличный шанс вернуться на родину, которым он и воспользуется»,— говорит эксперт. По его мнению, после этого тема политической карьеры ветеранов СВО на примере Тамбовской области «заиграет яркими красками».

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Влад Никифоров, Иркутск