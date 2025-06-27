Тарифы вышли на рекорд

Базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем по стране в 2025 году достигнет десятилетнего максимума и составит 13,4%, следует из обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Впрочем, такой рост, почти вдвое превышающий прогнозную инфляцию, эксперты все же считают компромиссом — поскольку он компенсирует «недобор» повышения индекса в 2020–2022 годах. Кроме того, в ИПЕМ видят предпосылки для последующего замедления роста тарифов — из-за прекращения прежнего опережающего роста цен на оборудование в ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал тарифную кампанию 2025 года. Напомним, ежегодно 1 июля в РФ индексируется плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ; исключением стал 2023 год, когда это было сделано досрочно). С 2015 года на федеральном уровне устанавливаются базовые индексы роста платы за ЖКУ для каждого субъекта, а также допустимое отклонение по муниципалитетам при принятии решений регионами. В этом году среднее взвешенное значение базового индекса достигло 13,4% — на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. В ИПЕМ отмечают, что это максимальное значение за последние десять лет. На уровне регионов индексы также растут — в 77 субъектах РФ показатель оказался выше прошлогоднего, в шести — ниже, в двух — на прежнем уровне.

Между тем рекордный рост тарифов на ЖКУ аналитики в своем обзоре называют «компромиссным».

С одной стороны, он почти вдвое опережает ожидаемую инфляцию (по прогнозу Минэкономики — 7,6%), с другой — компенсирует «недобор» 2020–2022 годов, когда индекс был ниже инфляции.

При этом в ИПЕМ видят предпосылки для возможного снижения темпов роста тарифов в ближайшие годы — за счет динамики цен на оборудование в отрасли. Если в 2022–2023 годах оно дорожало быстрее, чем повышался индекс платы за ЖКУ, то в 2024-м период опережающего роста цен завершился, а «ожидаемые значения накопленного итога индекса платы и инфляции за 2015–2025 годы оказываются сопоставимыми», отмечают аналитики.

Одновременно они фиксируют рост дисбалансов в системе тарифного регулирования.

Например, во втором полугодии 2024 года возобновились случаи внеочередной индексации тарифов в некоторых регионах — ранее это было регулярной практикой, однако в прошлом году подобных ситуаций не возникало.

Кроме того, по итогам проведенного ИПЕМ анализа ситуации в 20 крупнейших по численности населения регионах (без Москвы и Санкт-Петербурга) выявлены случаи установления муниципалитетами окончательных индексов платы сверх рамок, принятых правительством — даже с учетом допустимого отклонения. Такие случаи зафиксированы в Кемеровской, Московской и Свердловской областях. В 2024 году индексы по муниципалитетам также были выше базового, но все же укладывались в разрешенные отклонения.

Впрочем, как следовало из представленного вчера на заседании правительства доклада главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, у утвержденных региональными органами тарифов есть и иная проблема — их экономическая обоснованность. По его словам, в 2024 году «существенно увеличилась» сумма экономически необоснованных средств в тарифах на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электрическую энергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), установленных региональными органами регулирования. Если в 2020 году по результатам контрольных мероприятий ФАС из тарифов было исключено 2,4 млрд руб. таких сумм, то в 2024-м — уже 29,2 млрд руб. По данным службы, например, в сфере теплоснабжения тарифы были в итоге снижены в Архангельской области на 34,2%, в Ингушетии — на 23%, в Дагестане — на 19%; в секторе обращения с ТКО в Камчатском крае — на 29%, на Чукотке — на 25%.

Евгения Крючкова