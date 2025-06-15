Воду не пускают к крану мимо счетчика

Накануне заметного, на 11–12%, повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля Минстрой намерен прикрыть возможность потребителей обходить его за счет оплаты потребления воды по нормативу. Для этого ведомство разработало проект постановления правительства об удвоении ставок платы за потребление без счетчиков. Повышение тарифов, напомним, должно обеспечить инвестиции в вечно недофинансированное ЖКХ в отсутствие прежних массированных инфраструктурных госрасходов в условиях жесткого бюджета — и в такой ситуации почти четверть всего потребления воды без приборов учета власти не устраивает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Машков / ТАСС Фото: Юрий Машков / ТАСС

Минстрой опубликовал проект постановления правительства, повышающий плату за потребление воды без использования приборов учета. Документ вносит изменения в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (постановление правительства №354 от 6 мая 2011 года) и «Правила организации коммерческого учета воды и сточных вод» (постановление правительства №776 от 4 сентября 2013 года).

Счетчики на системах водоснабжения по закону во всех субъектах РФ собственники обязаны были поставить до 1 июля 2012 года, а для Крыма и Севастополя — до 1 сентября 2019 года. Однако «указанные положения в полном объеме не реализованы», отмечает Минстрой. По его данным, по итогам 2024 года количество квартир, не оснащенных общими приборами учета холодной воды, составляло 7,5 млн, счетчики на горячую воду отсутствуют в 4,6 млн квартир. Индивидуальных жилых домов, где отсутствует учет холодной воды, в РФ 2,4 млн, горячей — 115 тыс.

Всего утечку и неучтенный расход в год ведомство оценивает в 23,2% от всей подачи воды.

Сейчас при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5 — но, как сетуют авторы документа, «его недостаточно для стимулирования установки приборов учета». Предлагается установить размер повышающего коэффициента равным трем, что «позволит усилить ответственность правообладателей объектов недвижимости». Идея опирается на «успешный московский опыт» — в рамках пилотного эксперимента город получил право повысить коэффициент до трех, что довело уровень оснащенности помещений в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета холодной воды с 80% в 2015 году до 90% в 2024 году. При этом в среднем в РФ указанный уровень, по данным Росстата, составляет 84% для холодной и 87% для горячей воды.

Также проект постановления уточняет порядок расчета размера доначисления платы за водоснабжение при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям. Как отмечают авторы документа, существующие правила дают возможность субъектам РФ рассматривать вопрос о снижении рассчитанного размера платы, поскольку они для таких случаев оценивают потребление воды исходя из объема, фактически потребленного в аналогичных помещениях. Это сводит ответственность потребителей к уровню, «не создающему сдерживающего эффекта для предотвращения нарушений». В дальнейшем объем воды, рассчитанный при самовольном присоединении, может быть оспорен исключительно на основании выявленной счетной ошибки.

Очевидно, что предложенные изменения призваны не только стимулировать потребителей к установке новых счетчиков, но и остановить переход на оплату за воду по нормативам, а не по фактическому потреблению.

Такое развитие событий вполне вероятно в условиях предстоящего повышения цен на коммунальные услуги — индексация на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года в среднем составит 11,9% (см. “Ъ” от 30 сентября 2024 года). Ранее опережающую индексацию тарифов на ЖКУ в министерстве объясняли влиянием стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также необходимостью затрат на ремонт и модернизацию коммунальных объектов с прилегающими к ним инженерными сетями и коммуникациями.

Анна Королева, Олег Сапожков