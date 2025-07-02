Politico: США приостановили поставки части боеприпасов на Украину

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов. Проверка показала, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

Первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации экс-президента Джо Байдена, было принято в начале июня, но вступает в силу только сейчас.

Боеприпасы, поставляемые Украине из США, включают средства ПВО и высокоточное оружие. Они поступают из двух источников: текущих запасов США, которые затем пополняются, и Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), финансирующей закупку оружия у американских компаний.

К концу президентства Джо Байдена все средства фонда USAI были зарезервированы, а поставки продолжались по мере готовности. Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа использовала оставшиеся $61 млрд для пополнения запасов США и поддержки Израиля и других партнеров.

Дополнительной помощи власти США не запрашивали, а выделенных ранее средств фонда хватит для поддержки Украины еще на несколько месяцев, добавил источник.