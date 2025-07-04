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Коммерсантъ FM
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Германия намерена закупать системы ПВО Patriot для передачи Украине

Германия ведет «интенсивные переговоры» по поводу закупки американских систем ПВО Patriot для Украины. Об этом 4 июля заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, есть «разные способы» решения проблем с противовоздушной обороной Украины. «Могу сказать, что по этому вопросу идут действительно интенсивные дискуссии»,— отметил он.

ПВО Patriot

ПВО Patriot

Фото: Stringer / Reuters

ПВО Patriot

Фото: Stringer / Reuters

Заявление господина Корнелиуса было сделано в связи с тем, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, объяснив это собственными потребностями в нем. Правда, позже президент США Дональд Трамп заявил, что они продолжают поставлять оружие Украине, просто исходят из того, что США и сами нуждаются в оружии.

Яна Рождественская

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