Германия намерена закупать системы ПВО Patriot для передачи Украине

Германия ведет «интенсивные переговоры» по поводу закупки американских систем ПВО Patriot для Украины. Об этом 4 июля заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, есть «разные способы» решения проблем с противовоздушной обороной Украины. «Могу сказать, что по этому вопросу идут действительно интенсивные дискуссии»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПВО Patriot

Фото: Stringer / Reuters ПВО Patriot

Фото: Stringer / Reuters

Заявление господина Корнелиуса было сделано в связи с тем, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, объяснив это собственными потребностями в нем. Правда, позже президент США Дональд Трамп заявил, что они продолжают поставлять оружие Украине, просто исходят из того, что США и сами нуждаются в оружии.

Яна Рождественская