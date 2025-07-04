ФАС предложила ограничить сбор за возврат ж/д билета до 10% от стоимости

Федеральная антимонопольная служба разработала меры для повышения доступности железнодорожных билетов. Предлагается установить предельный сбор за возврат билета в размере 10% от его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

При этом перевозчик сможет установить сбор в пределах от 0% до 10%. Предложения изложены в проекте правительства России. Сбор за возврат будет нести исключительно регулирующую функцию, отмечает служба. Для 65% пассажиров он будет ниже проиндексированного на уровень инфляции размера сбора уровня 2019 года.

«В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирам, планирующим свои поездки»,— говорится в пресс-релизе.

На сайте РЖД говорится, что при возврате билета не позднее, чем за 8 часов до отправления, возмещается его полная стоимость. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФАС контролировать цены на ж/д и авиабилеты в предстоящий туристический сезон.