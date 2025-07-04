Случаи смертей топ-менеджеров крупных компаний с 2022 года

4 июля в Москве был найден мертвым вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. С 2022 года по разным причинам погибло более 20 российских топ-менеджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов (2021 год)

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Транснефть» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов (2021 год)

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Транснефть»

В январе 2022 года 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман был найден мертвым в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области. Тело было обнаружено в ванной, рядом с ним нашли нож и предсмертную записку.

В феврале 2022 года в гараже дома в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области было обнаружено тело 61-летнего топ-менеджера финансового подразделения «Газпрома» Александра Тюлякова. Рядом с ним была найдена предсмертная записка.

В марте 2022 года 51-летний бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь были застрелены в квартире в Москве. По предварительной версии следствия, господин Аваев застрелил жену и дочь, а после покончил с собой.

В апреле 2022 года на вилле в Испании обнаружили тела 55-летнего бывшего члена правления—главного бухгалтера ПАО НОВАТЭК Сергея Протосени, его жены и дочери. Сергей Протосеня был найден повешенным, а его жена и дочь скончались от рубленых ран. По версии следствия, бывший топ-менеджер убил свою семью, а после покончил с собой.

В мае 2022 года в доме на проспекте Вернадского в Москве от огнестрельного ранения скончался 45-летний сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что бизнесмен мог покончить с собой.

В мае 2022 года в подвале подмосковного дома в Мытищах от инсульта умер 49-летний бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Субботин.

В июне 2022 года первый заместитель гендиректора VK 39-летний Владимир Габриелян и директор компании по закупкам 44-летний Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе. Они участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Во время переправы через реку транспортные средства перевернулись. Течением их отнесло в море.

В июле 2022 года 61-летний гендиректор компании-подрядчика «Газпрома» «Астра-Шиппинг» Юрий Воронов был найден без признаков жизни в элитном коттеджном поселке «Морские Террасы» в Ленинградской области. Рядом с телом был обнаружен травматический пистолет.

В сентябре 2022 года 67-летний председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов выпал из окна ЦКБ в Москве. У него было диагностировано тяжелое сердечно-сосудистое заболевание. Предсмертной записки рядом с телом найдено не было.

В сентябре 2022 года в квартире на Коломенской набережной в Москве был найден мертвым 52-летний директор по коммуникациям «Цифровой логистики», дочерней компании РЖД, Павел Пчельников. Предположительно, он покончил с собой.

В сентябре 2022 года во время прогулки по морю возле острова Русский упал с катера и утонул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 39-летний Иван Печорин.

В декабре 2022 года 65-летний депутат и основатель «Владимирского стандарта» Павел Антов скончался во время отдыха в Индии. Он выпал из окна отеля. Ранее в этом же отеле мертвым нашли попутчика господина Антова Владимира Быданова. Индийская полиция предположила, что он совершил самоубийство, не смирившись с утратой друга.

В декабре умер гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» 66-летний Александр Бузаков. О причинах смерти не сообщалось.

В июне 2023 года 28-летняя вице-президент Локо-банка Кристина Байкова выпала из окна своей квартиры в Москве.

В феврале 2023 года в своем доме на Рублевке погиб 59-летний основатель Urals Energy Вячеслав Ровнейко. Обстоятельства его смерти не раскрывались.

В апреле 2023 года 51-летний заместитель гендиректора «Якутскэнерго» Игорь Шкурко был обнаружен мертвым в камере СИЗО Якутска, где он находился под арестом по обвинению в получении взятки. По официальной версии, предприниматель покончил с собой.

В июле 2023 года от остановки сердца скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников.

В ноябре 2023 года умер 42-летний старший вице-президент Сбербанка Николай Васев. Причиной смерти был назван сердечный приступ.

В октябре 2023 года скончался 66-летний председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Владимир Некрасов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В марте 2024 года в кабинете своего офиса в Москве без признаков жизни был обнаружен 53-летний вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус.

В октябре 2024 года 66-летний бывший вице-президент по корпоративному менеджменту ЮКОС ЭП Михаил Рогачев покончил с собой в Протопоповском переулке в Москве.

В июле 2025 года 62-летний вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна дома на Рублевском шоссе в Москве. По предварительной версии следствия, он покончил с собой.