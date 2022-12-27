В Индии погиб один из богатейших депутатов России Павел Антов

Во время отдыха в Индии скончался 65-летний депутат Владимирского заксобрания Павел Антов. О его смерти заявили в региональном парламенте. Индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию сообщил, что россиянин упал с третьего этажа отеля. Ранее в этом же отеле мертвым нашли попутчика господина Антова Владимира Быданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / antovpg Фото: vk.com / antovpg

В сообщении Владимирского заксобрания нет никаких уточнений по поводу смерти депутата. По данным индийских СМИ, Павел Антов и еще трое человек в составе российской группы туристов зарегистрировались в отеле в округе Раягада в индийском штате Орисса в среду, 21 декабря. 22 декабря господина Быданова нашли мертвым в его номере, вокруг него якобы были разбросаны пустые бутылки из-под вина.

В индийской полиции предположили, что господин Антов совершил самоубийство, поскольку не смог смириться с утратой друга, однако расследование продолжается. Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил «РИА Новости», что ведомство не видит ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии.

Владимирское «Зебра ТВ» сообщило, что Владимир Быданов — это 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы.

Павел Антов — один из богатейших депутатов России. В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд руб. В 2000-х он основал группу компаний по производству мясной и колбасной продукции «Владимирский стандарт». Сейчас ему принадлежит 5% в уставном капитале холдинга.

Дарья Эрозбек