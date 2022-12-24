Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Сегодня, 24 декабря, на 67-м году жизни скоропостижно скончался гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Об этом сообщили на предприятии. Дату и место прощания с господином Бузаковым там не указали.

«Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков возглавлял с августа 2011 года. Среди его наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

«За 11 лет под руководством Бузакова верфи добились успеха в выполнении производственных программ и получении новых контрактов на строительство судов и кораблей»,— отмечают на предприятии. За 40-летний период были сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения. Всего на предприятии построено 3 тыс. кораблей и судов, сообщается на сайте «Адмиралтейских верфей».

Основным достижением под руководством Александра Бузакова верфи назвали сохранение и укрепление позиций на рынке современных неатомных подводных лодок, надводных кораблей и глубоководной техники.

Мария Федотова