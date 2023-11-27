Скончался старший вице-президент Сбербанка, уроженец Перми Николай Васев

27 ноября скоропостижно скончался старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка 42-летний Николай Васев. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк

Николай Васев родился в Перми, окончил Пермский политехнический университет. В Сбербанке проработал более 12 лет и фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента: под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк, налажено эффективное взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России.

В новой роли руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную: были оптимизированы продуктовые сегменты, программа лояльности, улучшен клиентский путь.

Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васева.