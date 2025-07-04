Реконструкцию тамбовской филармонии планируют возобновить в 2026 году

Правительство Тамбовской области сообщило, что до конца года планирует заключить контракт на подготовку проекта продолжения реконструкции здания «Тамбовконцерта». Строительно-монтажные работы при этом хотят начать в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание тамбовской филармонии

Фото: Правительство Тамбовской области Здание тамбовской филармонии

Фото: Правительство Тамбовской области

До возобновления реконструкции здание филармонии решили законсервировать. К соответствующим работам уже приступили.

Масштабное обновление здания «Тамбовконцерта» началось еще в 2013 году. Проект предусматривал строительство малого и камерного зала. За 12 лет было заключено четыре контракта на строительно-монтажные работы, однако каждый из них, как отмечают в облправительстве, «оказался проблемным».

В 2023 году подряд на завершение работ выиграло подмосковное ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023 года, но сроки сдвинулись на лето 2024-го, а подрядчик попал под наблюдение — первую ступень банкротства. В начале января компанию признали банкротом.

В начале марта врио губернатора Евгений Первышов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Тогда же тамбовское ведомство возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным властей региона, оно еще расследуется.

Подробнее о банкротстве «ЦХД Инжиниринга» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова